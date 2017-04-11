Memurların Maaşlarına Yapılan Kesinti Protesto Edildi

Gazze'deki sol gruplar, Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze Şeridi'nde görev yapan memurların maaşlarından kesinti yapmasını protesto etti.



Gazze'nin batısındaki Filistin Bakanlar Kurulu'nun önünde biraraya gelen eylemciler, "Ayrımcılığa ve dışlamaya hayır", "Gazze Filistin'in bir parçasıdır, adaleti hak ediyor" yazılı dövizler taşıdı.



Gösteriye, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Filistin Ulusal Girişimi hareketi, Filistin Halk Partisi, Filistin Demokratik Birliği hareketlerinin yönetici ve üyelerinden çok sayıda kişi katıldı.



Eylemde konuşan FHKC Üyesi Halid Sevabite, "tehlikeli" olduğunu ifade ettiği kararın, "yıkıcı sosyal ve siyasi boyutlarının" bulunduğunu belirtti.



Meselenin "siyasi" olduğunu ve Filistin ayrılığıyla ilişkisi bulunduğunu savunan Sevabite, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin Uzlaşı Hükümeti'ne kararlarından geri adım atma çağrısında bulundu.



Sevabite, memurların maaşlarından yapılan kesintileri, "halka yönelik toplu cezalandırma" olarak da değerlendirdi.



Gazze Şeridi'ndeki kamu çalışanları, mart ayı maaşlarında yüzde 30 kesinti olduğunu belirtmişti. Uzlaşı Hükümeti ise geçici olduğunu açıkladığı kesintinin primlerden yapıldığını ve ambargodan kaynaklandığını bildirmişti.



Filistin'de 2 Haziran 2014'te Ulusal Uzlaşı Hükümeti kurulmuş ancak Hamas ve Fetih arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.