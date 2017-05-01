Memur-Sen: "Ne Taksim'i Kutsamayı, Ne de 1977'de Yaşanan Acı Olayları Yok Saymayı Asla Doğru...

Memur-Sen: "Ne Taksim'i kutsamayı, ne de 1977'de yaşanan acı olayları yok saymayı asla doğru bulmadık" MEMUR-SEN'İN 1 MAYIS KUTLAMASI KÜTAHYA'DA DEVAM EDİYOR "1 Mayıs'ı sadece Taksim'de kutlamak gerekir diye aymazlığa girmedik, 1 Mayıs kesinlikle Taksim'de kutlanmamalı anlayışını...

Memur-Sen: 'Ne Taksim'i Kutsamayı, Ne de 1977'de Yaşanan Acı Olayları Yok Saymayı Asla Doğru...

Memur-Sen: "Ne Taksim'i kutsamayı, ne de 1977'de yaşanan acı olayları yok saymayı asla doğru bulmadık"
MEMUR-SEN'İN 1 MAYIS KUTLAMASI KÜTAHYA'DA DEVAM EDİYOR
"1 Mayıs'ı sadece Taksim'de kutlamak gerekir diye aymazlığa girmedik, 1 Mayıs kesinlikle Taksim'de kutlanmamalı anlayışını haksız bulduk"

KÜTAHYA - Memur-Sen, 1 Mayıs kutlamalarına Kütahya Zafer Meydanı'nda devam ediyor.

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