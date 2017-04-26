Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Köse Açıklaması

Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, genel merkezin aldığı karar doğrultusunda, bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, tarihin ilk toplu iş sözleşmesi olarak nitelendirilen "Fincancılar Anlaşması"nın 1766 yılında imzalandığı Kütahya'da kutlayacağını bildirdi.



Köse, düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs için miting tertip komitesini oluşturduklarını ve hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'da Memur-Sen'e bağlı emekçileri kentte ağırlamaktan onur duyacaklarını söyledi.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne, bir kavga ve çatışma değil, tüm çalışanların sorunlarının ele alındığı ve çözüm önerilerinin haykırıldığı bir gün olarak bakmak gerektiğini belirten Köse, şöyle konuştu:



"1 Mayıs'ı, coşkuyla, neşeyle birbirimizi kucaklayarak, anlayarak, daha çok birbirimize saygı duyarak kutlamaktan yanayız. Biz senelerdir 1 Mayıs'ı bu şekilde kutlamaya devam ediyoruz. 1 Mayıs'ı geçen yıl Kahramanmaraş'ta kutlamıştık. Bu sene biz 1 Mayıs'ı, dünyanın ilk toplu iş sözleşmesinin bağıtlandığı çok anlamlı bir yer olan Kütahya'mızda kutlayacağız. Diğer şehirlerdeki çalışmalarımız da devam ediyor. Vatandaşlarımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi coşkulu ve mutlu bir şekilde haykıracağımız Kütahya'ya davet ediyorum."



Köse, bu yıl 1 Mayıs mitinginin koordinatörlüğünü üstlendiğini ifade etti. Memur-Sen'in her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamalara mührünü vuracağını dile getiren Köse, "1 Mayıs'ta Kütahya'da Zafer Meydanı'na, bütün kardeşlerimizi, milletimizi bekliyoruz." diye konuştu.



Fincancılar Anlaşması



Fincancılar Anlaşması ile ilgili tarihi kaynaklarda yer alan bilgiye göre, 1766'da, Kütahya'da çini atölyelerinde çalışan fincancılar geçinemediklerinden yakınarak zamanın valisi Ali Paşa'ya başvurdu. Ali Paşa'nın girişimi sonucu çini atölyeleri sahipleri ile çini işleyen kalfa ve çıraklar arasında 13 Temmuz 1766'da dünyanın ilk toplu iş sözleşmesi diye nitelendirilen metin imzalanarak yürürlüğe konuldu. Anlaşma metnine yazılanlar ise şöyle:



"Kalfalar, günde imal edecekleri 100 has fincan karşılığında 40 akçe alacaklar ve 150 fincan işleyecekler. Çıraklar günde 100 bayağı fincan ürettiklerinde 24 akçe alacaklar. Çıraklar, ustaların takdir ve tensibiyle kalfalığa geçer, ancak takdir görenler kalfa yevmiyesine hak kazanır. Fincan sırlama işinin tanesi 1 kuruştur. 100 fincanı perdahlayan kalfa ve çırağa 4 akçe ödül verilir. Toplu iş sözleşme koşullarına uymayan çırak ise ıslah edilir ancak aynı suçu kalfa işlemişse ömür boyu kürek cezasına çarptırılır."