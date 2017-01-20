Memur-Sen Kadın Kollarında Ufka Yolculuk Heyecanı

"Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması" kapsamında Ufka Yolculuk ekibi tarafından Memur-Sen Kadın Kolları Başkanlığına bilgilendirme ziyareti gerçekleştirildi.



Memur Sen İl Temsilciği Kadın Kolları Başkanlığı, Türkiye genelinde düzenlenen Ufka Yolculuk 5.Bilgi ve Kültür Yarışmasının Zonguldak'taki organizasyonunu üstlenen Civa Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü yöneticilerini ağırladı. Ufka Yolculuk heyetinin ziyaretinde Memur Sen Kadın Kolları Başkanı Neslihan Ekici, Eğitim Bir Sen Kadın Kolları Başkanı Sunay Eren, Başkanvekili Semiha Özgün, Eğitim ve Sosyal İlişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı Zuhal Güneşdoğdu, Şebnem Uslu ile Memur Sen'e bağlı sendika bileşenlerinin kadın kolları yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.



Ufka Yolculuk Yarışmasının bu yıl 5.sini düzenlediklerini belirten heyet, yarışmanın toplumun tüm kesimlerinde okumaya ve anlamaya yaptığı katkıyı çok önemsediklerini belirtti. Gerçekleştirilen ziyarette heyet adına konuşma yapan Hüseyin Kurt, doğru bilginin toplumda yayılmasının önemine işaret ederek şu bilgileri verdi:



"Türkiye'nin en büyük sivil yarışması olma özelliğini taşıyan ve 8 ayrı kategoride düzenlenen 5. Ufka Yolculuk Kültür Yarışması'nın bu yılki konusu Kur'an-ı Kerim meali olarak belirlendi. Yarışmaya başvurular 19 Şubat 2017 tarihine kadar devam ediyor. Sınavımız ise 26 Mart 2017 Pazar günü tüm Türkiye'de olduğu gibi Zonguldak ve tüm ilçelerimizde aynı zamanda gerçekleştirilecektir. Yurt içinden ve dışından binlerce gönüllünün organizasyonuyla desteklenen yarışmamıza geçen yıl 363 bin kişi katılmıştı. Bu yılki yarışmada ise 1 milyon kişinin katılımı hedefleniyor. Geçen sene Zonguldak'ta bu yarışmamıza 4 bin 178 kişi katılmıştı. Bu sene ise şu ana kadar 4 bin 126 kişi yarışmamıza başvuruda bulundu. Böylesine hayırlı bir çalışmaya, yarışmaya herkesi davet ediyoruz. Zonguldak Merkez ve diğer ilçelerinde bu seneki hedefimiz 10 bin kişi. Bu hedef sayıya ulaşmak adına Zonguldak'ımızı karış karış geziyoruz. Bu vesileyle bugün sizleri ziyaret ettik. Gösterdiğiniz ilgiden büyük memnuniyet duyduk Bizleri kabul ettiğiniz ve ağırladığınız için heyetimiz adına teşekkür ediyorum."



"Yarışmada derece elde etmek istiyoruz"



Ziyaretten ve yapılan bilgilendirmeden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Memur Sen Kadın Kolları Başkanı Neslihan Ekici ise şunları söyledi:



"Ufka Yolculuk yarışmanızı internetten inceledim. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla ziyaretiniz öncesinde baktığımızda yarışmanızı oldukça yararlı ve etkileyici bulduk. Sizlerin de gösterdiği gayret ortada. Bizler yönetim kurulu üyelerimiz olarak şu anda yarışmamıza kayıt yaptırmak istiyoruz. Üyelerimizi de bu konuda bilgilendirip daha çok kişinin bu yarışmaya katılmasını sağlayacağız. Şimdiden sınav için motive olmuş durumdayız. İnşallah Memur Sen Kadın Kollarımızdan yarışmanızda derece elde eden de çıkacaktır. Memur Sen Kadın Kolları olarak yarışmaya her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu kapsamda yaptığınız bu güzel ve bir o kadar da faydalı organizasyona her türlü desteği vereceğimizi tekrardan dile getirirken, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim."



Ufka Yolculuk Tanıtım ziyareti, Memur Sen Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyelerinin yarışmaya kayıtlarının yapılmasının ardından yarışma için çalışma kitabının takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK