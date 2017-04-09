Memur Sen Genel Başkanı Yalçın, "Tek Dilde 15 Temmuz Ruhu ile Evet Diyeceğiz"
Memur Sen Genel Başkanı Yalçın, "Tek dilde 15 Temmuz ruhu ile evet diyeceğiz"TOKAT - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, her dilde, Gezi ruhu ile 'hayır' diyenlere karşı tek dilde 15 Temmuz ruhu ile 'evet' diyeceklerini söyledi.
Memur Sen Genel Başkanı Yalçın, "Tek dilde 15 Temmuz ruhu ile evet diyeceğiz"
TOKAT - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, her dilde, Gezi ruhu ile 'hayır' diyenlere karşı tek dilde 15 Temmuz ruhu ile 'evet' diyeceklerini söyledi.
Eğitim-Bir-Sen Tokat Şubesi tarafından bir sosyal tesiste düzenlenen "Tokat Buluşması" programı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımıyla yapıldı. Programa AK Parti Tokat Milletvekilleri Coşkun Çakır, Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti İl Başkanı Metin Polat, Eğitim-Bir-Sen Tokat Şubesi Başkanı Şaban Ceylan, Sağlık Sen Tokat Şube Başkanı Suat Mantar, daire müdürleri ile çok sayıda sendika üyesi katıldı. Programda konuşan Başkan Eroğlu, 'evet' oyları ile Türkiye'nin önemli bir kavşağı aşmanın, yoluna hızlı bir şekilde koşmanın devamında olacağını kaydetti. AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ise amaçlarının halkın doğrudan seçtiği bir Cumhurbaşkanın hükümeti kurarak yola devam etmesi olduğunu söyledi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da vatandaşların 1 dolara vatanı satanlara karşı bütün dolarları vatan için satarak oyunu bozduğunu ifade etti.
Referandum sürecine değinen Yalçın, "Kandilden konuşuyor ve PKK'nın dağdaki kadrosuna yöneticilik yapan adam diyor ki 'her dilde, Gezi ruhu ile hayır diyeceğiz' diyor. Ben bu teşkilata soruyorum tek dilde 15 Temmuz ruhu ile ne diyoruz? 'Evet' diyoruz. 16 Nisan'a ilişkin inisiyatif alma zamanı. Son tura girerken işi asla askıda bırakmama zamanı" diye konuştu.