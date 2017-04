Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şubesi Açılışını Yaptı

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen ailesi 1 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olduklarını söyledi.



Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şubesi açılışı için Bilecik'e gelen Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur -Sen olarak en büyük emek hareketi olmanın ötesinde coğrafyada ilişkin duyarlılık, insanlığa ilişkin tutarlılık, nerede bir mazlum, nerede bir mağdur varsa tamamına ilişkin hassasiyet noktasında ülken göz bebeği olduğu kadar mazlum ve mağdur coğrafyalarında insaniyetini ifade eden toplum vicdanını temsil eden bir kuruluş olduğunu ifade etti. Yalçın, "3 milyon 200 bin kamu görevlisi, 1 milyon 900 bin kamu görevlisi olmak üzere 5 milyon 100 bin insan için 4 kişilik aile saysanız, 20 milyon insan için her iki yılda bir toplu sözleşme masasına oturan ve milli gelirden bu insanların hakkını almaya çalışan bir aile. Dolayısıyla sırtında Bilecik'te bin 500 üyeye doğru yürüyoruz dedi başkanımız. Bin 500 üyenin değil sadece 5 milyon 100 bin insanın 20 milyon ferdin yükünü sırtında hisseden bir kuruluş, onun için burası çok da güzel ifade etti, bir sivil toplum akademisi bir araya gelme, beraber faaliyet yürütme kültür merkezi dostlar devşirdiğimiz ocağımız, eylem geliştirdiğimiz mutfağımız olmak üzere önemli bir mekan. Dolayısıyla Bilecik bundan daha da güzellerine daha iyi mekanlarına layık ama zamanla onlarda olacaktır. Şuan ki burası bu boyutuyla buranın yükünü çekebilecek, buraya hizmet edebilecek bir boyutta. Dolayısıyla bunu alma, bu eseri ortaya çıkarabilmek gerçekten fedakarlık gerektiriyor. Çünkü teşkilatımız burada üye sayısı anlamında Bilecik'te çok güçlü fakat Türkiye geneline baktığımız zaman mütevazı bir üye sayımız var. Böyle bir yere böyle bir eseri kazandırmak her adamın karı değil, her adamın karı. O yüzden başkanımızı ve ekibini bir kez daha huzurunuzda kutluyorum. Akşam beraber olacağız. Dolayısıyla bu açılışı onurlandırdınız, bu güzel tabloyu bize yaşattığınız için ben hepinize ayrı, ayrı teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmanın ardından Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Eğitim Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz'le birlikte Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şubesinin yeni yerinin kurdelesini keserek, hizmete soktular. Ardından protokol üyeleri yeni binayı gezerek burada bir süre sohbet ettiler.



Buradaki programın ardından Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda Memur-Sen'e Davet Tercih Evet programına katılacak. - BİLECİK