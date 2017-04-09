Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Bu Ülkenin Sorunu Istikrar' - Bilecik

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Türkiye 93 yılda 65 hükümet gördü, bir buçuk yılda bir hükümet. Buradan bir hikaye, bir başarı çıkmaz, buradan istikrarsızlık, tatsızlık, koalisyon tartışmaları, kurulamayan hükümetler ve tekrar eden seçimler çıkar. Böyle bir zeminde yatırım olmaz, ülke istikrar bulmaz ve böyle bir zeminde mutfağımıza alnımızın terinin karşılığı gelmez." dedi.



Yalçın, Memur-Sen Bilecik şubesince düzenlenen Bilecik Dursun Fakih İmam Hatip Ortaokulundaki "Memur-Sen'e Davet Tercih Evet" konulu etkinliğe katıldı.



Yalçın, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tek sorununun istikrar olduğunu ve bu gerçekleşmediği için alınan kazanımların bir çırpıda kaybedildiğini söyledi.



Türkiye'nin yakaladığı istikrarla kazanımların üzerine koyacağını vurgulayan Yalçın, şunları belirtti:



"Üzerine koyduğumuz yanımıza kalacak. Bu ülkenin sorunu bu. Osmanlı 600 yıldan fazla üç kıta da cihan devleti olarak hüküm sürdü ve yöneten sayısı 40'ı bulmadı. Amerika 229 yıllık bir hikaye 45. başkanı, Türkiye 93 yılda 65 hükümet gördü, bir buçuk yılda bir hükümet. Buradan bir hikaye, bir başarı çıkmaz, buradan istikrarsızlık, tatsızlık, koalisyon tartışmaları, kurulamayan hükümetler ve tekrar eden seçimler çıkar. Böyle bir zeminde yatırım olmaz, ülke istikrar bulmaz ve böyle bir zeminde mutfağımıza alnımızın terinin karşılığı gelmez."



Dünya Bankası verilerine göre kişi başına düşen gayri safi milli hasılanın Güney Kore'de 27 bin dolar, İspanya'da 26 bin dolar, Japonya'da 35 bin dolar olduğunu aktaran Yalçın, şöyle dedi:



"Türkiye'nin son 14 yıllık dönem içerisinde kaydettiği mesafe ile 11 bin dolar. Bunların bizden ne farkı var, bunların bizden ne üstünlüğü var? Sorun istikrar. Onun için Almanya hopluyor, Hollanda hopluyor, İsviçre tepiniyor. Çünkü istikrar yakalandığı zaman Türkiye ilerleme kaydederse onların oda konforu da, kafa konforu da bozulur. Türkiye ayağa kalktığında sadece Türkiye ayağa kalkmıyor. Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar ve Türkiye Cumhuriyetleri de bundan haz alıyor, cesaret buluyor."