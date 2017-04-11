Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Memur-Sen hem üyeye hem ülkeye hem de mazlum ve mağdur bütün coğrafyaya ilişkin, sınırların ötesini de mücavir alan görerek herkese hizmet sunmaya devam etmektedir." dedi.



Yalçın, Güres Caddesi'ndeki Diyanet-Sen İl Temsilciliği hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Memur-Sen ailesinin 1 milyonu aşkın üyesi ile Türkiye'nin en büyük emek hareketi ve örgütlü sivil gücü olduğunu söyledi.



Memur-Sen'in, 11 hizmet kolunda, 1 milyon 900'ü emekli olmak üzere 5 milyon 100 bin kamu çalışanını temsil ettiğini kaydeden Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Eğitim Bir-Sen, sendikacılıktaki ilk kurulan teşkilatımız olarak sendikacılığımızın besmelesi iken Diyanet-Sen yetkinin besmelesi olmuştur. Örgütlenme anlamında en fazla oran Diyanet-Sen'dedir. Gelinen noktada Türkiye'de 11 hizmet kolunda yetkisiyle, 5 milyon 100 insanı 4'er kişilik aile sayarsak 20 milyon kişiyi temsil eden ve onlar için milli gelirden payını almaya çalışan bir yapısıyla Memur-Sen hem üyeye hem ülkeye hem de mazlum ve mağdur bütün coğrafyaya ilişkin, sınırların ötesini de mücavir alan görerek herkese hizmet sunmaya devam etmektedir."



Diyanet-Sen İl Temsilciliğinin yeni yerinde hizmetlerini sürdüreceğini ifade eden Yalçın, burasının güzel hizmetlere vesile olması temennisinde bulundu.



İl Müftüsü Faruk Arvas'ın okuduğu duanın ardından sendika binasının açılışı yapıldı.





Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fethi Suay, diğer kurum amirleri, sendika yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.