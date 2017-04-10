Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Türkiye 16 Nisan'da milletin iradesiyle, 'evet' oylarıyla yeni bir zemine kavuşacak ve uzun erimli hükümetler dönemini bu vesileyle yakalamış olacak." dedi.



Yalçın, Siirt Belediyesi Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'ı ziyaretinin ardından sendikanın üyeleriyle bir araya geldi.



16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına dikkati çeken Ali Yalçın, mevcut yönetim sisteminde 93 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca 65 hükümetin kurulduğunu, bu nedenle ülkenin ekonomisinin bir türlü toparlanamadığını söyledi.



Yönetim değişikliklerinin peş peşe gelmesi dolayısıyla istikrarın bir türlü yakalanamadığına işaret eden Yalçın, şöyle konuştu:



"Türkiye 16 Nisan'da milletin iradesiyle, 'evet' oylarıyla yeni bir zemine kavuşacak ve uzun erimli hükümetler dönemini bu vesileyle yakalamış olacak. Memur-Sen 16 Nisan sürecine ilişkin derin bir inisiyatif aldı. 16 Nisan Türkiye'nin vesayetten kurtuluşu, demokrasinin tahkim edilmesi, korku tünelinden ülkenin çıkması ve demokratik zeminin teneffüs imkanı sağlayacak. Tercihimiz 'evet' diyerek, 16 Nisan'a ilişkin kararını ve tutumunu net olarak ifade ederek inisiyatif almış durumdayız. Günlerimizin bereketli, 16 Nisan'ın 'evet'li olmasını temenni ediyorum."



Konuşmanın ardından Ali Yalçın, Vali Mustafa Tutulmaz ile İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay'ı makamında ziyaret etti.