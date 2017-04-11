Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Muhalefet 'Hayır'ın gerekçesini üretemiyor"



SİİRT - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, muhalefetin "Hayır"ın gerekçesini üretemediğini belirterek, "Şilili ünlü reklamcıyı getirdiler. Bir hafta burada anlattılar. Adam, 'Ben sizi bir haftadır dinliyorum, neden hayır dediğinizi anlamıyorum' dedi" diye konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikasının Siirt şubesince düzenlenen "Memur-Sen'e davet, tercih evet" konulu konferansa katıldı. Türkiye Gençlik Vakfı binasında düzenlenen konferansta konuşan Yalçın, "Muhalefet, 'Hayır'ın gerekçesini üretemiyorlar. Şilili reklamcı Ferrada'yi getirdiler. Ünlü reklamcı, Pinochet döneminin yıkılışını yöneten bir reklamcıydı. Bir hafta burada anlattılar. Adam, 'Sizdeki ile bizdeki farklı. Sizde 14 yıllık dönemde oyunu yükselten bir siyasi parti var. Seçim güvenliği tartışması yok ve burası ile Şili birbirinde farklı. Bir de ben sizi bir haftadır dinliyorum, neden 'Hayır' dediğinizi anlamıyorum' dedi. Bunlar neden 'Hayır' dediklerinin gerekçesini üretemiyorlar" dedi.

Dış müdahale olan Gezi'nin arkasında emperyal güçler olduğunu savunan Yalçın, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki taşeronlarını nöbetleşe kullanıyorlar, sağ tarafı kullanamadılar, nöbeti sola verdiler. KESK ve DİSK bu işin amiral gemisini yükletti. 'Bunların amacı sokağı karıştırıp, bu ülkede darbe yapmak' dediğimizde, bize, 'Hükümetin ağzıyla konuşuyorsunuz' dediler. Bedava kumanya yiyip göbek ovuşturup, bedava bira içip ağaç dibine kusluk fırlatanlar Ankara'ya heyet göndererek aralarında sendika başkanı vardı, bu ülkenin başbakanına tehdit fırlattılar. Ne dediler? 'Üçüncü havalimanı olmasın, kanal İstanbul olmasın 3'üncü köprü olmasın.' Bu milletin çocuklarını köpeklerine ısırtan, bu ülkenin bakanını kendi elçilik topraklarına sokmayan Hollanda'nın Maliye Bakanı bir hafta önce konuştu. 'Türkiye üçüncü havaalanını bitirirse karımızın yüzde 25'i kaybederiz' dedi. Meseleyi görmek durumundayız."