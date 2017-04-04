Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bursa'da

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen tarafından Bursa'da düzenlenen Memur-Sen'e Davet Tercih Evet konulu toplantıya katıldı.



Merinos Kongre Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda salonu dolduran sendika üyelerine seslenen Yalçın, "Türkiye'de parlamenter sistem işlevini artık yerine getiremiyor. Türkiye'de parlamenter sistemin gidebileceği yer bu kadardır, bundan sonrası ite kaka olur. Ama Türkiye bu ortamda, dünya haritasının yeniden şekillendirildiği, yanı başımızın kan gölüne döndüğü ve her geçen gün yeni tuzakların kurulduğu bir zeminde buradan çıkamaz. Onun için 16 Nisan bu anlamda Türkiye için bir şans" dedi.



Kargaşa dönemlerinde ülkenin geriye gittiğini, mevcut kazanımların da kaybedildiğini ifade eden Yalçın, "Bunun önünün kapatılmasının 16 Nisan'da çıkacak karara bağlı olduğunu dile getirdi. Mevcut sistemin çözüm üretemediğini vurgulayan Yalçın, refahın yükselmesini istediklerini söyleyerek, "Ülke ilk defa istikrarı yakalayacak bir zemine doğru gidiyor. O yüzden bazıları bu süreci sabote etmeye, 'evet' çıkmasını engellemeye çalışıyor. Kaostan beslenenlerin, mahşeri cümbüşçülerin çabaları bu yüzdendir. Bu milletin arzu ettiği gelecek mutlaka inşa olacaktır. Millet 'evet'te kararlıdır" diye konuştu. - BURSA