Memur-Sen tarafından Samsun'un Bafra ilçesinde "Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet" programı gerçekleştirildi.



Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen programa AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Memur-Sen İl Başkanı Necdet Güneysu, Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Hamdi Yıldız, Memur-Sen'e bağlı sendika temsilcileri ve üyeler katıldı.



AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan yaptığı konuşmada, "16 Nisan tarihi bir dönüm noktası olacak. Millet 15 Temmuz'da devleti uçurumun kenarından tuttu aldı. Millet ülkesine ve devletine sahip çıktı. Şimdi rayından çıkmış bu sistemi rayına oturtmak, milletin egemenliğini demokratik olarak gerçekleşeceği sistem düzeltmesini yapacağız. Yasamayı, yürütmeyi, yargıyı millet seçecek birbirinden ayıracak; güçlü Türkiye, güçlü yarınlar gelecek" dedi.



Memur-Sen İl Başkanı Necdet Güneysu, "Bundan bir yıl önce güçlü ülke, güçlü teşkilat, büyük Türkiye hedef 1 milyon üye ile yola çıktık. Bundan sonra ne diyoruz? 1 milyon 111 bin 111 üye Memur-Sen'e davet, siyasi tercihte evet diyoruz" diye konuştu.



Türkiye'nin tarihi dönüşüm sürecinin içerisinde olduğunu ifade eden Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, "Hepimiz aynı gemide yürüyoruz ve ülkenin geleceği hepimizi aynı noktaya doğru koşmaya mecbur kılıyor. Tarihin akışı içerisinde bir dönüm noktası söz konusu ise inisiyatif alanlar süreci yönetirler, inisiyatif almayanlar, ilgisiz kalanlar tarihin çöplüğüne atılıp giderler. Bunun için bugün inisiyatif alarak bir aradayız. Uluslararası odaklar harekete geçti. Adeta memleket meselesine dönüştürdüler. Türkiye ilk defa referandum yaşamıyor. Seferberlik ilan etmişçesine duvar örüyorlar, karşı duruş sergiliyorlar. Üstü örtülü vesayet mekanizmalarıyla kirli bir savaş başladı. Herkes bunu takip ediyor. Batının uydusu olan zayıf bir Türkiye istiyorlar. Ama yağma yok diyoruz. Dün geride kaldı, bugün dünden başlayıp bugüne kadar yaptıklarınızın hesabını vereceğiniz günlerin eşiğindeyiz. Bunun için millet olarak şahlanıyor ve ayağa kalkıyoruz. Değişimin önünü kesemeyecekler ve yeni bir dünya kurulacak. Öncüleri de sizler ve sizlerin verdiği mücadele olacaktır" ifadelerini kullandı. - SAMSUN