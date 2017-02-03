Memur-Sen'den 'Yurt Dışı Sözleşmeli Personelin Hak Kayıplarına' İlişkin Açıklama

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yurt dışında görevli sözleşmeli personelin tavan artış ücretlerinin 6 yıldır yapılmadığını ileri sürerek, "Yurt dışı sözleşmeli personel üç yılda yaklaşık 20 bin Avro civarında kayba uğradı. Personelin tavan artışı en kısa sürede yapılarak bu adaletsizlik giderilmelidir" dedi.



Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yurt dışında görevli bin 700 Türk uyruklu sözleşmeli personelin hak kayıpları hakkında açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, acilen mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini belirtti. Yurt dışında çalışan sözleşmeli personelin kaybının büyük boyutlara ulaştığını kaydeden Yalçın, "Yurt dışı sözleşmeli personel geçirdiğimiz olağanüstü günlerde dahi, devletimizin yurt dışındaki aydınlık yüzü olmuştur. Memleket hasretiyle, ailelerinden uzak vatana hizmet etmektedirler. Sürekli olarak bekleyen ve bekletilen kamu görevlileri üç yılda yaklaşık 20 bin Avro civarında kayba uğradı. Personelin tavan artışı en kısa sürede yapılarak bu adaletsizlik giderilmelidir" ifadelerini kullandı.



"Her yıl kira, eğitim, gıda gibi harcamalarda olağan artışlar olduğu halde tavan ücret artışlarında 6 yıldır bir değişiklik olmaması nedeniyle yurt dışında çalışan sözleşmeli personelin reel geliri yarı yarıya düştü" diyen Yalçın, şunları kaydetti:



"Dünyanın dört bir yanında bulunan 4B statüsünde çalışan sözleşmeli personelimiz unutulmamalıdır. Türkiye'de 4B statüsünde olan tüm sözleşmeli personel kadroya geçtiği halde sadece bin 700 kadar olan yurt dışındaki Türk uyruklu sözleşmeli personel kadroya alınmalıdır." - ANKARA