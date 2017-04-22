Memur-Sen'den Şehit Polis Fethi Sekin'in Kabrine Ziyaret

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Elazığ İl Temsilciliği üyeleri, İzmir'de kahramanca mücadele edip şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti.



Memur-Sen Elazığ İl Temsilciliği düzenlediği programlar çerçevesinde İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği silahlı çatışma sonucu şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in mezarını ziyaret etti. Sekin'in Doğancık köyündeki mezarı başına giden Memur-Sen üyeleri, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okudu.



Ziyarete Eğitim Bir-Sen İl Başkanı İbrahim Bahşi, Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Karataş, Enerji Bir-Sen İl Başkanı Süleyman Armağan, Baskil Memur-Sen İlçe Temsilcisi Mehmet Yeni, hafızlar ve sendika üyeleri katıldı. - ELAZIĞ