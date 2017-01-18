Memur-Sen'den Kan Bağışı

Memur-Sen Yozgat İl Temsilciliği üyeleri, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.



Memur-Sen Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şerefli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 Memur-Sen üyesinin Türk Kızılayına kan bağışında bulunduğunu söyledi.



Türk Kızılayı ile yaptıkları protokol çerçevesinde üyelerle kan verdiklerini ifade eden Şerefli, "Türk Kızılayının kan stokuna destek olmak için böyle bir girişimde bulunduk. Yaklaşık 50 üyemizle kan bağışı yaptık. Kan bağışına Yozgat halkının önem vermesini istiyoruz." dedi.





Kızılay Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker ise, bağışlarından dolayı Memur-Sen İl Temsilcisi Şerefli ve üyelerine teşekkür etti.