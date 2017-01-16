Memur-Sen Bayburt İl Temsilciliğinin Eğitim ve Sosyal Faaliyetleri Devam Ediyor

Memur-Sen üyelerinin katılımıyla 15 günde bir gerçekleşen eğitim ve sosyal faaliyetlerin bu hafta ki konuğu Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Selçuk Çoşkun oldu.



Memur-Sen Bayburt Şube Başkanı Fikret Özbey'in yaptığı konuşmada, "15 günde bir Sendika Binamızda gerçekleştireceğimiz eğitsel ve Sosyal faaliyetlerimizden ilkini gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Burada üyelerimiz arasındaki birlik ve beraberliği sağlamayı amaçlamaktayız" dedi.



Memur-Sen yeni binasında yapılan eğitim ve sosyal faaliyetine konuşmacı olarak katılan Çoşkun, sünnetin hayatımızdaki yeri ve önemi konusunu işledi. Hayatımızda hadisin önemi ve anlayış tarzı üzerine sohbet eden Çoşkun, "Dinimizin bir kaynağı Kur'an-ı Kerim, diğeri ise Hadistir. Günümüzde hadisleri yok sayarak, bize sadece Kur'an yeterli diyen kişiler yanlış görüştedir. Hadislerin toplumsal hayatımızda önemlidir, dönemin şartlarının (Arap toplumu), örf ve adetlerinin, kültürel yaşamın bilinmeden, günümüz şartlarında eleştirmelerinin haksız bir itham olur" diye konuştu.



Hadislere bütüncül bakış olarak tesbit, anlama ve anlatma bağlamında bir inceleme olarak hadis konusuna giriş yapan Çoşkun söylemlerine şu şekilde devam etti; "Bir hadisi veya hadisleri araştıracak kişide, onu ana kaynaklardan alma, Hadis-i Şerif ilimlerine ve ıstılahlarına vakıf olma ve ön yargılardan uzak durma gibi daha ilk başta bulundurması gereken bazı özellikler vardır. Hadis-i Şerif karşısındaki duruşunu bu şekilde hazırlayan kişinin Hadis-i Şerifleri değerlendirebilecek sağlıklı bir altyapıya sahip olması gerektiği söylenebilir. Esasen Hadis-i Şerif bütüncül bir tarzda değerlendirme işlemi bu aşamadan sonra başlayacaktır. Buna göre, sırasıyla; önce Hadis-i Şeriflerin sıhhati sened ve metin tenkidi bütünlüğünde tesbit edilmeli, daha sonra sahih olduğuna hükmedilen söz konusu hadis; dil özellikleri, bağlam ve bağlayıcılık bütünlüğünde anlaşılmalı ve nihayet bu şekilde anlaşılan Hadis-i Şerif, anlatılacak insanların durumları gözetilerek anlatılmalıdır. Buna göre Hadis-i Şerif bütüncül bakış, hem araştırmacı, hem sıhhat tesbiti, hem anlama ve hem de anlatma aşamasıyla ilgili hususların bütününü birden kuşatmaktadır" dedi.



Daha sonra Sendika üyelerinin sorularını cevaplayan Çoşkun, kendisi de dahil herkesin dini sadece anlatan değil, yaşayan fertler olarak da toplumda yer edinmesi gerektirmelerini vurgulayarak, sohbetine son verdi. - BAYBURT