Memur Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz Açıklaması

Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz, 4/B, 4/C kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerine acilen kadro verilmesi gerektiğini söyledi.



Memursen İl Temsilcisi Ali Deniz, 4-B, 4/C kapsamında ivedi olarak istihdam edilen kamu görevlilerine acilen kadro verilmesi, sonucun ortaya konması gerektiğini kaydetti. Deniz, "İşçilikte geçen süreler memuriyette değerlendirilmesi konusundaki çalışmalarda sonuca yaklaşılmıştır. Çalışanlar bu konuda bir müjde beklemektedir. Devlet Personel Başkanlığında yürütülen çalışmalarda belli bir aşamaya gelinmiştir. Bu kapsamda kaç kişinin bu haktan faydalanacağı ile bütçeye etkisi üzerinde çalışmaların Maliye Bakanlığı DPB tarafından yapılması kararlaştırılmış olsa da bu iki kurumun çalışmalarını henüz tamamlanmamasından ötürü bir sonuç üretilebilmiş değildir. Bizim ise girişimlerimiz hız kazanmıştır. 15 Temmuz'un asli ve cani faili FETÖ'nün kamudaki sızmalarında yoğunlaştığı kurumların iş güvencesi esnekliği ya da amir, hiyerarşi dayatmasının mümkün olduğu kurumlar olduğu dikkate alındığında, FETÖ'yle mücadelenin, terör örgütlerinin kamuya sızmasını engelleme hedefinin gereği olarak kadrolu statüye geçişin, kadrolu istihdamın kamuda tek seçenek olmasının mevcut tercihler yanında daha doğru olduğu, olacağı tartışmasızdır. 2016 yılının başından itibaren uygulanmakta olan 3. Dönem Toplu Sözleşmelerin kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren hükümleri ile hizmet kollarına yönelik bazı hükümlerinde çalışmaların yapılması yanında bazı maddelerinde de çalışmaların belirlenen bir tarihe kadar sonlandırılarak kamu görevlilerin lehine hüküm olarak mali ve sosyal haklarına yansıtılması imza altına alınmıştır. Toplu sözleşmede atılan imzaların gereği yerine getirilmelidir. Bu çerçevede ivedi olarak bir sonucun ortaya konması amacıyla yasal her türlü baskıyı oluşturmaya devam ediyoruz" dedi. - ADIYAMAN