Memur-Sen, 1 Mayıs'ı Kütahya'da Kutluyor
Teröristlerin cesetleri yakalanan PKK'lılara toplatıldı
3-1 biten maçtan sonra ilginç yorum: Bir tek pantolonunu değiştirmedi
Otomobilin uçtuğu köprüdeki yazı, ilginç görüntü oluşturdu!
ABD Hava Kuvvetleri'ni hackleyene 'gereken ödeme' yapılacak
'Burada içki içmeyin' diye uyarınca canından ettiler
Maç bitti, Irak'ta gözaltı yağmuru başladı
Iraklı futbolcunun yanına gidip "Kokuyorsun" işareti yaptı
Türkiye'de ihracat yüzde 4 arttı
Kaza yapan minibüsten kaçak et döküldü