Memur-Sen 1 Mayıs'ı Kütahya'da Kutladı

MEMUR-SEN, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kütahya Zafer Meydanı'nda kutladı.



Halk oyunlarının gösteri sunduğu etkinliğe yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada 1 Mayıs'ta emeğin hakkını haykırmak yerine, 1 Mayıs'ı kışkırtma ve proveke etme olarak görenlerin olduğunu söyledi. Yalçın konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Kan, vandalizim, anarşizim üzerinden emeğin itibarını zedelemek isteyen dayanışma zeminine zarar vermek isteyen meydanları provake etmek isteyenler olabilir. Marjinal gruplar 1 Mayıs'ı Taksim'e çıkma ayini olarak görebilir, aymazlık gösterip bazı örgütlü güçler emeği ideoloji değirmeninde öğütebilir. Biz Memur-Sen olarak bu tuzaklara düşmediğimiz için, bu açmazın içerisine girmediğimiz için Anadolu'ya çıktık. Anadolu'nun çeşitli meydanlarından 1 Mayıs için mesaj veriyoruz."



1 Mayıs 1977 tarihinde İstanbul Taksim'de meydana gelen olayların aydınlatılmasını da isteyen Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın şunları söyledi:



"Buradan 1 Mayıs vesilesiyle hükümete ve mecliste grubu bulunan siyasi partilere sesleniyorum. 1 Mayıs 1977'de insanları katleden ama bugüne kadar hala faali meçhul kalan o tatsız, o kirli olayı aydınlatın. Mecliste araştırma komisyonu kurun, failleri bulun diyoruz. Türkiye'nin 16 Nisan'da millet iradesiyle prangalarından kurtuluşu için Memur-Sen ailesi olarak hep birlikte evet dedik. Süreç başlarken iki ay sadece emek için değil aynı zamanda hararetle evet için çalışacağız diyerek yola devam olduk. Anadolu yollarına düştük. 350 merkeze ulaştık. Salonlarda üyelerimizle milletimizle buluştuk. Sinerjiyi alanlara sandıklara taşıdık. Milletimiz evete ruhsat verdi. Şimdi evetle ruhsatı alanların emeğe değer verme zamanı."



Yapılan konuşmaların ardından Zafer Meydanı'ndaki 1 Mayıs etkinliği sona erdi.



- Tahya