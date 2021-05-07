Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bayramdan önceki yatacak mı?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar tarafından Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bayramdan önceki yatacak mı? soruları araştırılıyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar tarafından Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bayramdan önceki yatacak mı? soruları araştırılıyor.

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz açıklama yapılmadı. Ancak emekli ikramiyesinin Mayıs'ın ilk haftası yatacağı ifade edildi.

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI

Memurlar bilindiği üzere emekli sandığından emekli olmaktadır. Emekli memurlar maaşlarını aynı gün almazlar. Burada emeklilerin maaş alacağı gün doğum tarihlerine göre belirlenmektedir. Tüm emeklilerin maaşları ayın ilk 5 günü içerisinde ödeniyor. Emekli sandığından emekli olanlar ayın 1,2,3,4, veya 5.gününde maaşlarını alıyor.