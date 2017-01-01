Memphis Depay, 'Fenerbahçe'ye Gidecek Misin' Sorusuna 'İnşallah' Dedi

Manchester United'ın Hollandalı yıldızı Memphis Depay devre arası tatilini doğup büyüdüğü Rotterdam'da geçiriyor. Türklerin işlettiği bir nargile kafe, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun uğrak yerlerinden biri. Depay, önceki gün bir kez daha aynı yerde nargile tüttürdü...

FENERBAHÇE SORUSUNA 'İNŞALLAH' DEDİ

Fenerbahçe'nin kendisini istediği haberleri, etrafındaki kalabalığı daha da arttırdı. Özellikle de Türkler, oyuncuyu nargilecide soru yağmuruna tuttu. Merakla "Fenerbahçe'ye gidecek misin?" diye soruldu, Türkçe "İnşallah" cevabı verdi.