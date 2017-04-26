Memorıal Şişli Hastanesi'nde 1000. Karaciğer Nakli Başarısı

Özel sağlık sektöründe ilk organ nakli ruhsatını alan Memorial Şişli Hastanesi Organ Nakli Merkezi, bu yıl Nisan ayında 1000. hastasının karaciğer naklini gerçekleştirerek dünya çapında bir başarıya imza attı. Memorial Şişli Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde bugüne kadar yüzde 30'u 5 yaşın altında olmak üzere, 297 çocuk ve 703 yetişkin hasta karaciğer nakli ile ikinci yaşamına başladı. Merkez, gerçekleştirdiği karaciğer nakilleri sayesinde, 4 aylık bebekten 70 yaşına kadar her yaş grubundaki hastaya umut oldu.

1. ve 1000. karaciğer nakli hastası bir araya geldi

Memorial Şişli Hastanesi Organ Nakli Merkezi ekibi, karaciğer nakli ile hayata dönen 1. ve 1000 hastasının yanı sıra; merkezde nakil olan diğer karaciğer nakli hastalarının da bir araya geldiği organizasyon ile bu anlamlı başarıyı kutladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, 1000 karaciğer nakli için özel olarak hazırlanmış kutlama pastasını, organ nakli ekibi ve hastalar birlikte kesti.

En önemli farkımız, deneyimimiz…

1000 karaciğer nakli başarısını kutlamak için düzenlenen basın toplantısında konuşan Memorial Şişli Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Koray Acarlı, dünyada bu düzeyde bir başarıya ulaşan çok az sayıda merkez olduğunu söyledi. Memorial Sağlık Grubu'nun organ nakli hizmetinin özel hastanelerde de yapılabilmesine öncülük ettiğine vurgu yapan Prof. Dr. Acarlı, "Bu alanda gerçekten deneyimli bir merkeziz. Yapılan 1000 karaciğer naklinin bize bu anlamda çok büyük kazanımları oldu. Ekibimiz imkansız görülen vakalardan küçük bebeklere ya da yaşamın kıyısındaki yetişkinlere kadar çok farklı ameliyatları başarıyla gerçekleştirdi. Nakil ameliyatlarının en aktif oyuncularını cerrahi ekip oluştururken; hastanedeki pek çok ekibin multidisipliner çalışması da başarının önemli etkenlerini oluşturuyor. Bu nedenle hepimiz mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.

Hastalarımızın yüzde 30'u 5 yaşın altında!

Prof. Dr. Acarlı, organ bağışının yetersizliği nedeniyle nakillerin %80'ninin canlı vericiden yapıldığının altını çizerek şunları aktardı: "Ülkemizde kadavradan organ bağışının yetersizliği herkesçe biliniyor. Bu da böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalara canlıdan nakil yapılması gerekliliğini gündeme getiriyor. Canlıdan nakil, özellikli bir cerrahi türü. Bu ameliyat yalnızca özellikli merkezlerde uygulanabiliyor. Düşünün bir kere, tamamen sağlıklı bir insanın karaciğerinin neredeyse yüzde 70'i alınıyor. Sonrasında da bu kişinin yaşamını tehlikeye atmadan alınan parça ile bir başka hasta hayata kazandırılıyor. Bunun dışında bir de çocuk hastaların durumu var. Türkiye'de en fazla sayıda çocuk karaciğer nakli merkezimize gerçekleştiriliyor. Yapılan 1000 naklin 297'sini ü uypr. astalar oluşşn hastalar karaciğer naklini gerçekleştiren hastaarça ile bir başka hasta hayata kazandırılıyor.n hastalarçocuk hastalar oluşturuyor. Ancak kastettiğim 17 yaş ve altını oluşturan pediatrik hasta grubu değil. Nakil yapılan hastalar, beş hatta bir yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor. Bu da başlı başına uğraş gerektiren cerrahiler anlamına geliyor. Çünkü yetişkin bir insandan alınan karaciğer parçasının küçük bir bedene, doğru şekilde yerleştirilmesi oldukça zorlu bir iştir."

Canlıdan nakilde dünyada birinciyiz

Dünyanın pek çok ülkesinden hastanın ameliyat olmak için, cerrahların da canlıdan organ naklini öğrenmek için başvurduğu Memorial Şişli organ Nakli Merkezi'nin kısa sürede uluslararası alanda önemli bir referans merkezi konumuna geldiğini belirten Prof. Dr. Koray Acarlı, "Türkiye canlıdan organ naklinde Güney Kore ile birincilik yarışında. Eskiden doktorlar eğitim için, hastalar ise tedavi için yurt dışına gidiyorken, şimdi durum tam tersine dönmüş duruma geldi. Başta ABD olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden meslektaşlarımız ülkemize gelerek organ nakli konusunda bizden eğitim alıyor, yabancı ülkelerden hastalar ise bize gelerek nakil oluyorlar. Bu da bizim organ nakli konusunda aldığımız yolu gösteriyor" dedi.

60 yaşındaki Fatma Gökduman "Hiç hastalanmamış gibiyim"

Memorial Şişli Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nin ilk karaciğer nakli olan hastası şu an 60 yaşında olan 3 çocuk annesi Fatma Gökduman. Kadavradan nakil olduğu gün ikinci kez doğduğunu belirten Gökduman, ameliyat sürecini şu sözlerle anlatıyor: "Karnımda sürekli aşırı derecede şişme meydana geliyordu. Yapılan tetkikler karnımda su taplanması ve şişliğin sebebinin Hepatit B virüsü kaynaklı siroz olduğunu ortaya çıkardı. Doktorlar, karaciğerimin tamamen çalışmaz hale geldiğini belirterek tek çaremin karaciğer nakli olduğunu söyledi. Tüm umudumuzu kaybetmişken gece Memorial Şişli Hastanesi'nden gelen bir telefon ile kadavradan bana uygun bir karaciğer bulunduğu söylendi. Belki de bu dünyadan ayrılmama sayılı günler kalmışken, nakledilen karaciğer ile hayata ikinci kere geldim. Naklin üzerinden tam 11 yıl geçmesine rağmen hiçbir sağlık problemi yaşamadım."

1000. nakil ile anneden kızına ikinci hayat

Annesi Ülker Öner'in karaciğerinin bir parçası ile hayata yeniden tutunan 20 yaşındaki Hatice Kübra Öner'in hayatta kalmak için verdiği mücadele daha 3,5 yaşındayken başladı. Uzun süre teşhis konulamayan Kübra'ya 4,5 yaşına geldiğinde otoimmün hepatit tanısı konuldu. Kübra'nın kendi bağışıklık sistemi karaciğer hücrelerine saldırarak karaciğer iltihabı oluşmasına neden oluyordu. Hayatı boyunca okulu çok sevdi ama hastalığı nedeniyle sürekli ara vermek zorunda kalıyordu. Buna rağmen pes etmedi ve Psikoloji bölümünü kazandı. Bu yıl ikinci sınıfa geçen genç kız, bu kez ağır bir enfeksiyona yakalandı. Karaciğerinin artık ilaç tedavisine cevap vermediğini belirten doktorları, tek çarenin nakil olduğunu söyledi. Senelerce kızının hayat mücadelesine destek veren anne Ülker Öner, kızına karaciğerini vermek için gönüllü oldu. Memorial Şişli Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Koray Acarlı ve ekibi, annenin karaciğerinden aldıkları bir parçayı başarılı bir şekilde Hatice Kübra'ya nakletti. Kısa sürede sağlığına kavuşan Hatice Kübra, "Annem yıllarca sağlığım için benimle birlikte mücadele vermişti, şimdi de karaciğerinin yarısını vererek bana ikinci kere hayat verdi, ona sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca merkezin birinci nakil hastası lan Fatma abla ile 1000. nakilli hasta olarak bir araya gelmek mutluluğuma mutluluk kattı" dedi.