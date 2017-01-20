Memorial Kayseri Hastanesi'ne Teşekkür

Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain bombalı saldırı sonrasında yaralı askerlere hızlı bir şekilde ve özverili müdahale eden Memorial Kayseri Hastanesi'ne, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü teşekkür belgesi verildi.



Memorial Kayseri Hastanesi Direktörü Op. Dr. Mehmet Akif Yücel'i makamında ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Erciyes Üniversitesi girişinde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında ağır yaralanan 2 asker için yapılan başarılı sağlık hizmeti nedeniyle teşekkür etti. Direktör Op. Dr. Mehmet Akif Yücel'e, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı imzalı teşekkür belgesini veren İl Müdürü Nevzat Özer, halen tedavileri devam eden 2 gazi ile ilgili bilgi aldı. Op. Dr. Mehmet Akif Yücel, patlamanın olduğu gün başta acil servis olmak üzere Memorial Hastanesi doktorlarının fedakarca çalıştığını vurguladı. Op. Dr. Yücel, "Hastanemizde halen tedavileri süren 2 gazimizin durumları iyiye gidiyor. Gazilerimizin tedavisi tamamlandıktan sonra inşallah normal hayatlarına kısa zamanda geri dönecekler" diye konuştu. Op. Dr. Mehmet Akif Yücel, patlamanın olduğu gün kan vermek için hastaneye gelen Kayseri halkına da teşekkür etti. - KAYSERİ