Memleketin Kısmeti Buca'da sahnelendi

Buca Belediyesi Kültür etkinlikleri kapsamında Bucalı tiyatro severlerle buluşan oyunda usta gazeteci ve yazar Aziz Nesin'in hayatı, acı tatlı hatıraları, geçmiş ve bugünün siyasi olaylarına bakış ve duruşu canlandırıldı. Memleketin kısmeti Bucalılardan da tam not aldı.

Türkiye çağdaşlaşma tarihinin önemli isimlerinden olan Aziz Nesin anısına bir vefa ve minnet borcu niteliğinde Ankara Ekin Tiyatrosu oyuncuları tarafından hazırlanan "Memleketin Kısmeti"oyununun İzmir Galası Buca'da yapıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunda, Aziz Nesin'in öykülerinden yapılmış uyarlamalar ve eğer bugün hayatta olsa, kendi gözünden memleketin bugünkü durumuna dair duygu ve düşünceleri izleyici ile paylaşıldı. Geçmişten bugüne kadar uzanan Türk siyasetinin Aziz Nesin'in gözünden anlatılıp hicvedildiği oyunu izleyenler arasında Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'da vardı.

"Neye niyet ettiğini unutan memleketler, kısmetlerine düşenlerden şikayet etmemelidir" anlayışı ile Haluk Işık tarafından kaleme alınan oyuna Bucalılar da yoğun ilgi gösterdi.

Şahap Sayılan, Koray Ergun, Işıl Poyraz, Şekip Taşpınar, Bülent Ateşoğlu, Suat İlhan, Burcu Özcan, Edip Tüfekçi ve Recep Sarı'nın rol aldığı ve başarılı performans sergilediği oyun Bucalı sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, oyunun galasını Buca'da sahneleyen yazar ve oyuncu kadrosunu başarılı performansları için tebrik edip plaket verdi.

