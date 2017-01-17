"Memleketim Nazım Hikmet" Bakırköy'de Sahnelendi

Bu bir şairin öyküsü. Bu bir hasretlik öyküsü. Nazım Hikmet memleket, memleket Nâzım Hikmet... Bu onun türküsü" sözleri ile gösteriye başlayan Aysever, Melda Gür ile birlikte şair Nazım Hikmet'in yaşamından kesitleri şiirsel bir dil ile aktardı. Gösteriye Özge Metin, Çiğdem Erken, Gökhan Büyükkara ve Mustafa Soydemir kendi besteleriyle eşlik etti.

Ayrıca izleyiciler gösterinden önce, Bakırköylü Sanatçılar Derneği tarafından düzenlenen Nazım Hikmet Resim Sergisi'ni ziyaret etme olanağı buldu.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Nazım Hikmet Ran'ın doğumunun 115. Yılında hem müzikli gösteriye hem de resim sergisine Bakırköy Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde iz bırakan kültür-sanat ustalarını anmaya devam edeceğiz."

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