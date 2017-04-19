Memleket Sivas Gazetesi'nden Özel Kitap Fuarı

Memleket Sivas Gazetesi tarafından Selçuklu Parkı'nda gerçekleştirilen '1.Kitap Günleri Fuarının' açılışı yapıldı.



Açılışa Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Basın İlan Kurumu Müdürü Sabri Karakaya, İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Memleket Gazetesi Onursal Başkanı Nuri Geneş, Memleket Gazetesi İmtiyaz Sahibi Şeref Gülmez ve vatandaşlar katıldı.



Fuarın açılış konuşmasını yapan Memleket Gazetesi imtiyaz sahibi Şeref Gülmez,"Memleket Sivas Gazetesi olarak ilk kez böyle bir etkinlik düzenledik. Buradaki temel amacımız büyüyüp gelişen Türkiye'de aynı oranda okuma alışkanlığının da artması umarım gazete olarak bir nebze katkımız olur. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu fuarın büyüyerek gelişmesi için gayret edeceğiz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.



Vali yardımcısı Zihni Yıldızhan ise,"Bu çok anlamlı olan okur yazarla kitabı buluşturan bu kültürel faaliyetten dolayı başta Memleket gazetesi sahiplerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. İlimiz adına güzel bir çalışma olacak inşallah, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



Daha sonra konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Sivas ve kitap kelimesi bir araya geldiğinde gerçekten çok büyük anlam ifade ettiğini belirterek,"Sivas'ta kitap günlerinin oluşması çok mutluluk verici. Devlet kanalıyla her zaman yapıyoruz çok da güzel oluyor ama bu işe sivil toplum kuruluşlarının hele bir basın kuruluşumuzun sahip çıkması çok anlamlı, güzel. 15 medreseli bilimin, sanatın, kültürünün temellerinin olduğu bir şehirde insanlarımızın kitapla buluşması çok anlamlı. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Şehrimiz için güzel günler olacak, insanlar kitapla buluşacaklar. Bir kültürel nefes alanı olacak. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Son olarak konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın,"Özel sektörün Sivas'ta ilk defa böyle bir kitap fuarı açması ve bu anlamda çalışma yapması çok anlamlı diye düşünüyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bizler bir araya geldiğimizde kitap okuma konusunda geride olduğumuzu hep söylüyoruz. İnanıyorum ki bu tür faaliyetler gençlerimize ve diğer kesime kitap okuma alışkanlığını kazandıracaktır" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından dualar eşliğinde fuarın açılış kurdelesi kesildi. 10 gün sürecek olan kitap fuarına Sivas halkının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - SİVAS