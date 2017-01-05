Memleket meselesi haline gelen 'Piliç' Yenmeli mi?

Kaliteli protein, düşük yağ ve vitamin-mineral zengini tavuk eti, insan sağlığına yararlı olduğu kadar, düşük maliyetiyle ve doğru beslenmedeki önemiyle de diğer hayvansal protein ürünlerine göre en çok tüketilen

gıdaların başında geliyor.

Türk halkının severek tükettiği tavuk etinin faydaları saymakla bitmiyor. Protein deposu olan tavuk eti özellikle çocukların gelişim döneminde ve anne adaylarının beslenmesinde önemli bir yer tutuyor. Kalp dostu olarak koroner kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltıyor. İçeriğindeki vitaminler her yaş grubu için vücudun gelişimine ve bağışıklık sisteminin korunmasına destek oluyor. Liflerinin kısa olmasından dolayı kolay sindirilebilen ve hazmı kolay bir besin olan tavuk eti sıcak ve soğuk tüketilmesi ve pratik nedeniyle de sıkça tercih edilen besinler arasında yer alıyor.

İşte piliç eti pişirme ve satın almanın püf noktaları:

Satın alırken ve pişirmeden önce

• Piliç satın alırken ürünün markalı ve ambalajlı olmasına dikkat edilmelidir..

• Ürünün son tüketim tarihi mutlaka incelenmelidir.

• Ürünün soğuk zincirinin bozulmadığına ve saklama koşullarının uygun olup

olmadığına dikkat edilmelidir.

• Yani; pilicin soğukta muhafaza edilmediği/soğuk olmadığı hissedilirse alınmamalıdır.

Bunun için soğutuculardaki sıcaklık göstergeleri kontrol edilebilir.

• Pilicin tazeliğini ve soğukluğunu koruması için ürünün alışverişte en sona

bırakılması uygun olur. Böylelikle alışveriş süresi boyunca sepette bekleyen piliç eti

soğukluğunu kaybetmez.

• Alışveriş sonrası eve gelindiğinde piliç etini oda sıcaklığında bekletmeden

buzdolabına kaldırılmalıdır.

• Satın alınan piliç dondurulmuş ise ve hemen pişirilmeyecekse ambalajıyla birlikte

derin dondurucuda (-18°C') 6 ay süreyle muhafaza edilebilir.

• Piliç eğer buzdolabında çözündürülecekse yaklaşık 1 gün öncesinde derin

dondurucudan çıkarılıp buzdolabına konulmalıdır. Hızlıca çözündürmek için

mikrodalga fırın da kullanılabilir.

• Satın alınan ürün buzdolabında (0-4°C) son kullanma tarihine kadar saklanabilir.

• Çözündürülmüş piliç tekrar dondurulmamalıdır.

• Tüketilmeyecek kısım çözündürmeden tekrar dondurucuya koyulmalıdır.

• Çiğ pilicin pişirme hazırlığında ve sonrasında eller, mutfak tezgâhı, kesme

tahtası, bıçaklar sabunlu suyla iyice yıkanmalıdır.

Haşlama

• Dondurulmuş pilici uygun koşullarda çözündürdükten sonra haşlamak iyi

bir yöntemdir ve yemeğinizin daha lezzetli olmasını sağlar.

• Piliç etinin tam pişmiş olması önemlidir. Önerilen süreye bağlı kalarak ve suyu

berraklaşana kadar haşlanmalıdır.

• Bir pilicin yeterince pişmiş olduğunu anlamanın en kesin yolu, bir gıda termometresi

kullanmaktır. Termometre pilicin eti yoğun ve dolgun yerine sokularak iç sıcaklık

ölçülebilir. İç sıcaklığın 75-80°C olması gerekmektedir.

• Mutfak termometresi yoksa pilice çatal batırılarak pişip pişmediği anlaşılabilir. Çatal

batırıldığında çıkan su berraksa piliç pişmiş demektir.

• Emin olmak için bir parça piliç eti tabağa alınıp kesilerek pişip pişmediği anlaşılabilir.

Fırında kızartma

• Pilicin kendi yağının içinde pişmesi ve nemini koruması, dolayısıyla daha lezzetli

olması için fırın poşeti içinde pişirmek daha uygundur.

• Eğer fırın poşeti kullanmadan tepsi içinde pişirmek tercih ediliyorsa, pişme esnasında

pilicin kendi yağının, tepsinin boş kısımlarında birikerek yanmaması/kurumaması için küçük bir tepsi kullanılmalıdır.

• Pilicin nar gibi kızarması isteniyorsa, pişmeye yakın piliç fırından çıkarılıp ağız tadına

göre üzerine tereyağı veya ballı su sürülerek tekrar fırına verilebilir.

• Fırında pişirilecek bütün piliçler çeşitli tarifler kullanılarak gerekli sürelerde marine

edilebilir ve böylece daha lezzetli sonuçlar elde edilebilir.

• Lezzetli sonuçlar elde etmek için bütün pilicin içine soğan, sarımsak, limon, adaçayı,

kekik, defne yaprağı, portakal gibi lezzet artırıcı malzemeler de konulabilir.

Pişirme sonrası

• Piliç eti, piştikten sonra sofrada tüketilene kadar bir folyoya sarılırsa sıcaklığını,

nemini ve yumuşaklığını korumak daha mümkün olur.

• Piliç eti piştikten sonra hemen tüketilmeyecekse oda sıcaklığında çok fazla

bekletmeden buzdolabında saklanmalıdır.

• Piliç etini tükettikten sonra artan kısımları sonrasında ısıtırken nemini koruması için

Sarmak daha iyi sonuç verecektir.

• Piliç piştikten sonra bir yere taşınacaksa sarılarak ısı yalıtımlı bir kaba konmalıdır ve

kısa sürede tüketilmelidir.