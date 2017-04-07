Meme Küçültme Ameliyatı Kamu Hastanelerinde Ücretsiz - Istanbul

HATİCE ŞENSES - Kadınlarda, genetik kaynaklı ya da aşırı kilo nedeniyle görülebilen ve birçok ciddi sağlık problemine zemin hazırlayan iri göğüs, kamu hastanelerinde ücretsiz yapılan ameliyatlarla sağlık sorunu olmaktan çıkıyor.



Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Erkin Önsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sorunun hastalarda çok ciddi bel, sırt, omuz ağrılarıyla, kollarda uyuşukluk, boyun fıtığı, meme altında ciddi yara, pişik ve mantar enfeksiyonlarına yol açtığını söyledi.



Bu sorun nedeniyle hastaların rahat uyuyamadığını, sosyal hayatlarında ciddi sorunlar yaşadığını, kıyafet bulamakta zorlandığını anlatan Önsal, "Sorun, hastada psikolojik ya da ciddi medikal problemlere neden olduysa, ameliyatını sağlık kurulumuzun onayıyla ücretsiz gerçekleştirebiliyoruz." dedi.



Önsal, ameliyatın ortalama üç saat sürdüğünü, hastaların da genellikle hastanede bir gün yatırılıp, bir problem görülmemesi halinde ertesi gün taburcu edildiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Hastalarımız genelde bir hafta sonra da işlerine, normal hayatlarına dönebilmektedir. Meme küçültme ameliyatı, sadece estetik bir operasyon değildir. Bu ameliyat birçok hastamız için gerekli olan tıbbi, medikal bir ihtiyaçtır. Bununla ilgili hastanemizde sağlık kurulumuz mevcut. Ameliyat öncesi ilgili diğer bölümlerdeki uzman hekimler de gerekli tahlilleri alıp, değerlendirmeleri yapıyor. Hastamızın boyun ve belle ilgili problemlerini fizik tedavi ve ortopedi doktorlarımız değerlendiriyor. Genel psikolojik durumlarını psikiyatri, genel problemlerini dahiliye ve genel cerrahi doktorlarımız inceliyor. Bununla ilgili ameliyat olmasında, medikal olarak fayda görebileceğini düşündüğümüz hastaların operasyonlarını, hastanemizde ücretsiz gerçekleştiriyoruz."



"Sorun hastalarda ciddi sağlık sorunlarının sebebi"



Op. Dr. Erkin Önsal, sorunun toplumda çok sık görülen bir sağlık problemi olduğunu ifade ederek, "Sorun hem çok fazla görülüyor hem de hastalarımızda ciddi sağlık problemleri oluşturuyor. 18 yaşından büyük ve uygun görülen hastalara bu ameliyat yapılabilir." diye konuştu.



Ameliyat için çok fazla talep ve başvuru olduğunu dile getiren Önsal, "Hastalarımız bu tür ameliyatlardan ciddi fayda görmekte. Ameliyattan sonra hastalarımız normal sosyal hayatlarına çok kolay geri dönebiliyor. İstedikleri kıyafetleri çok kolay bulabiliyorlar. Psikolojik olarak bir memnuniyet içerisinde olup, kendilerine güvenleri artıyor." ifadelerini kullandı.



Önsal, hastaların Sağlık Bakanlığının "Alo 182" hattından randevu alarak hastaneye başvurabileceklerini belirterek, muayenelerinin ardından sağlık kurulunun uygun gördüğü hastaların en kısa sürede ameliyat edildiğini kaydetti.