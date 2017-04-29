Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır

Karabağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Emire Çalışır tarafından verilen eğitimde kadınlara "Kendi Kendine Meme Muayenesi" (KKMM) uygulaması öğretilerek, mamografinin önemi anlatıldı.

Karabağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi başladı. Karabağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Emire Çalışır tarafından verilen eğitim Eskiizmir Evlendirme Nikah Salonu'nda yapıldı. Karabağlarlı kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, meme kanseri anlatılarak, erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

HER GEÇEN GÜN GÖRÜLME SIKLIĞI ARTIYOR

Meme kanserinin ülkemizde ve dünyada kadınlar üzerinde en çok rastlanılan kanser türü olduğunu belirten Dr. Emire Çalışır, her geçen gün görülme sıklığı artan meme kanserinin erken tanı ile tedavi edilme şansının çok yüksek olduğunu belirtti. Verilen eğitimde salonu dolduran kadınlara "Kendi Kendine Meme Muayenesi" (KKMM) uygulaması öğretilerek, mamografinin önemi anlatıldı.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Etkinlik sonrası, eğitim alan kadınlara Kanser Daire Başkanlığı(KETEM)'de mamografi taraması yapıldı ve Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitapçık ve broşürler dağıtıldı. Farklı mahallelerden oluşan gruplara 3 Mayıs, 10 Mayıs ve 17 Mayıs tarihlerinde de meme kanseri farkındalık eğitimi verilecek.