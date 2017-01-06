Meme Kanseri Hastalarına Yönelik Projede Sponsor Bulundu

Ankara Kalkınma Ajansı organizatörlüğünde yürütülen Sosyal Sorumluluk Platformu kapsamında sponsor ve gönüllü aranan 28 projeden biri olan "Metastatik Meme Kanseri Hastalarının Fiziksel Aktivite Yoluyla Güçlendirilmesi" projesinin sponsorluk anlaşması imzalandı.



Yapılan araştırmalar sonucunda fiziksel aktivitelerin ve yoganın meme kanseri hastalarının iyileşme dönemlerini hızlandırdığı ve morallerinin düzelmesinde de önemli katkılar sağladığının tespit edilmesi üzerine Metastastik Meme Kanseri Derneğinin hazırladığı projeye www.sosyalsorumluluk.org.tr adresinden yayın yapan Sosyal Sorumluluk Platformu'nda yer verildi. Ücretsiz tanıtım videosu çekilerek Platformun internet sitesinden tanıtımı yapılan projeye Hermos Rehabilitasyon Merkezi, Home Pilates Yoga Stüdyosu ve Nil Güzellik Merkezi sponsor oldu. Ankara Kalkınma Ajansı'nda 5 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen sponsorluk imza töreninde proje sponsorlarından Hermos Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Şahin Susam, derneğin belirleyeceği metastastik meme kanseri hastası kadınlara haftada bir fiziksel aktivite ve rehabilitasyon uygulaması yaptıracaklarını, Home Pilates Merkezi kurucusu Gökçe Durgut da yoga eğitimlerini vereceklerini belirtti. Ayrıca Nil Güzellik Merkezi kurucusu Nilgün Ohri Aymelek de hastaların tedavi sürecinde dökülen kaşların yerine kaş kontürü uygulaması yaparak hastaların morallerine katkı sağlamak istediklerini ifade etti.



Sosyal Sorumluluk Platformu adına imza töreninde konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Platformun ilk defa uygulanan bir sosyal inovasyon modeli olduğunu belirtti. Şayık, "Platform 11 başlık altında sivil toplum kuruluşları tarafından projelendirilen çeşitli toplumsal sorunları sponsor ve gönüllüleri ile buluşturup; zorluklara birlikte göğüs germeye, empati yapmaya, topluma yararlı olabilmeye ve paylaşmanın erdemine dikkat çekiyor" dedi. - ANKARA