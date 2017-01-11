Meme Büyütme Ameliyatlarıyla İlgili Merak Edilenler



Kadınların en çok tercih ettiği estetik operasyonlar arasında meme büyütme ameliyatları ilk sıralarda yer alıyor. Yapısal nedenler, kanser sonrası meme dokusundaki kayıp veya hamileliğin ardından meme hacminin azalmasıyla ortaya çıkan estetik kaygılar bu işlemin ardından son bulabiliyor.

Meme protezi fiziksel ölçülere uygun seçilmeli

Son yıllarda meme estetiğinde kullanılan modern yöntemler, kadınların hem sağlık hem de güzellik ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmektedir. Meme büyütme ameliyatları milimetrelik bir delik ya da 5 cm'lik kesi açılarak yapılmaktadır. Böylece göğüs bölgesinde görsel açıdan rahatsız edici herhangi bir yara izi ya da dikiş izi oluşmamaktadır. Bu ameliyatlarda kullanılacak protezler yani silikonlar; hastanın boyuna, göğüs kafesi genişliğine, omuz genişliğine, var olan meme dokusunun kalınlığına, cilt yapısına ve en önemlisi hastanın isteğine göre önceden kararlaştırılır. Uzun boylu ve geniş omuzlu yani silikonun tabanının yerleşeceği göğüs kafesi üzerinin geniş olduğu bir kadında kullanılacak silikon ile kısa boylu, dar omuzlu dolayısıyla silikonun tabanının yerleşeceği göğüs kafesi üzerinin dar olduğu bir kadında uygun olan silikon taban genişliği, yüksekliği ve dikliği farklı olmalıdır. Kullanılacak silikon tipi de yine cerrah ve hastanın taleplerine göre yuvarlak ya da su damlası (anatomik) şeklinde seçilebilmektedir. Artık günümüzde protezlerin kılıf yapısı doku uyumlu üretilerek daha güvenli hale getirilmiştir. Kullanılan meme protezinin seri numarasına kadar her türlü bilgi meme estetiği olmak isteyen kadınlarla paylaşılmaktadır.

Silikon uygulaması emzirmeye engel değil

Silikon protezler sayesinde meme dokusunun boyutları istenilen bedene göre büyütülebilmekte ve aynı zamanda dikleştirme de sağlanabilmektedir. Ayrıca hamilelik ve emzirme döneminde süt kanallarının ve hormonların etkisi ile büyüyen ve sonrasında hacim kaybı ile birlikte esnekliğini kaybeden meme dokusu nedeniyle estetik müdahale tercih edilir hale gelmiştir. Emzirme döneminde alınan kilo nedeniyle yeterli yağ dokusu ve rezervi olan annelere uygulanacak operasyonda açılacak küçük bir delik ile fazla olan yağ dokusu alınır. Daha sonra 'kanül' denilen ince çubuklar yardımıyla kadının kendi yağ dokusu (yağ grefti) kullanılan meme dokusu uygun oranda büyütülür. Bu tür operasyonlarda silikon protez kullanılsa bile, emzirmeye engel bir durum ortaya çıkmaz.

Yara izleri 1 yıl içinde tamamen kaybolur

Ergenlik dönemi sonrasında meme dokusu gelişimi yetersiz olan gençlerde ise yağ dokusu yetersiz olduğundan silikon protez tercih edilmektedir. Kadınların en çok merak ettiği ve sorduğu soru ise silikon protez konulduktan sonra oluşan ameliyat izleridir. Kesi yerleri hakkında verilecek karar yapılan muayene sonrasında hasta tercihleri ile birlikte netleştirilir. Oluşan ameliyat izleri ise hastalarda 6 ay ile 1 yıl içerisinde kaybolur. Yeni teknikler sayesinde doğal bir görünüme daha az ağrı hissederek sahip olmak mümkündür. Silikonun yerleştirildiği vücut boşluğu nedeniyle ortaya çıkan ağrı birkaç gün içinde yok olur ve kol hareketleri sırasında hissedilen rahatsızlık 2-3 gün içinde geçer.

Operasyon sonrasında masaj yapmak önemli

Meme büyütme operasyonları yaklaşık 1-1,5 saat sürmektedir. Ameliyattan sonra meme başında his azalması, hafif morarma ve şişlik olabilmektedir. Bu dönemde bandaj ve destekleyici sütyen kullanmak ödem oluşumunu azaltmaktadır. Aynı zamanda masaj yaparak silikon ile meme ilişkisinin doğallaşması ve o bölgenin toparlanması sağlanmaktadır. Operasyondan sonra 2 hafta boyunca sert darbelerden göğüs bölgesinin korunması gerekmektedir.

