Memd'ali
Adranos TiyatroYazan ve Yöneten: İzzet BoğaMüzik: Nedim Yıldızİllüstrasyon: MerveErgenoğluOyuncular: İzzet Boğa, Kutay Akbal, Cansu Yılmaz, Yasemin Çıtak, Gizem Karasu, Mustafa Dincir, Ramazan Aytekin> Tam '20 > İndirimli '15> Süre: Tek Perde / 70 Dakika> 13+Detaylar : İl : Bursaİlce :...
Adranos TiyatroYazan ve Yöneten: İzzet BoğaMüzik: Nedim Yıldızİllüstrasyon: MerveErgenoğluOyuncular: İzzet Boğa, Kutay Akbal, Cansu Yılmaz, Yasemin Çıtak, Gizem Karasu, Mustafa Dincir, Ramazan Aytekin> Tam '20 > İndirimli '15> Süre: Tek Perde / 70 Dakika> 13+
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi
Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi
Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Memd'ali
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi' : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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