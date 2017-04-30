Memd'ali

Adranos TiyatroYazan ve Yöneten: İzzet BoğaMüzik: Nedim Yıldızİllüstrasyon: MerveErgenoğluOyuncular: İzzet Boğa, Kutay Akbal, Cansu Yılmaz, Yasemin Çıtak, Gizem Karasu, Mustafa Dincir, Ramazan Aytekin> Tam '20 > İndirimli '15> Süre: Tek Perde / 70 Dakika> 13+Detaylar : İl : Bursaİlce :...

Memd'ali

Adranos TiyatroYazan ve Yöneten: İzzet BoğaMüzik: Nedim Yıldızİllüstrasyon: MerveErgenoğluOyuncular: İzzet Boğa, Kutay Akbal, Cansu Yılmaz, Yasemin Çıtak, Gizem Karasu, Mustafa Dincir, Ramazan Aytekin> Tam '20 > İndirimli '15> Süre: Tek Perde / 70 Dakika> 13+

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi

Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi

Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Memd'ali

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi' : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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