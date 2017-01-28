Meltem Cumbul Seyircilerine Sordu

Oyuncu Meltem Cumbul, paylaştığı videoda seyircilerine 'Referandumda ne diyeceksiniz?' diye sordu. Meltem Cumbul, referandumda vereceği oyun rengini daha önce belirtmişti, Cumbul şimdi de paylaştığı video ile 'Hayır'lara yenilerini eklemek için çalıştığını gösterdi. Tiyatroda 'BLU' adlı oyunun yönetmenliğini üstlenen Meltem Cumbul, oyun sonrası seyirciyi selamladıktan sonra çektiği video ile dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Ellerinde 'Hayır' yazılı kağıtlar tutan seyircilerine, "Başkanlık için referandum'da ne diyeceksiniz?" diye soran Cumbul karşılığında 'Hayır' yanıtını alıyor.