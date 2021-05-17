Meltem Acet kimdir? Meltem Acet kaç yaşında? Meltem Acet biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meltem Acet kimdir? Meltem Acet kaç yaşında? Meltem Acet biyografisi!

Meltem Acet kimdir? Meltem Acet kaç yaşında? Meltem Acet biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

A Haber'de Z Raporu, Teve2'de Mola, Artı 1 TV'de Ekonomi Haber Müdürlüğü yapmıştır. Ayrıca, Paranın Nabzı ve Sıradışı adlı programları hazırlayıp sunmuş, TGRT Haber Ekonomi Müdürü olarak çalışmalar gerçekleştiren Meltem Acet kimdir? Günümüzde Habertürk ekranlarında Hafta Sonu Ana Haber Bülteni'ni sunmaktadır. Ayrıca gündüz kuşağında saat başı Manşet programını sunmaktadır. Meltem Acet kaç yaşında? Meltem Acet nereli, mesleği nedir? Meltem Acet hayatı ve biyografisi nedir?

A Haber'de Z Raporu, Teve2'de Mola, Artı 1 TV'de Ekonomi Haber Müdürlüğü yapmıştır. Ayrıca, Paranın Nabzı ve Sıradışı adlı programları hazırlayıp sunmuş, TGRT Haber Ekonomi Müdürü olarak çalışmalar gerçekleştiren Meltem Acet kimdir? Günümüzde Habertürk ekranlarında Hafta Sonu Ana Haber Bülteni'ni sunmaktadır. Ayrıca gündüz kuşağında saat başı Manşet programını sunmaktadır. Meltem Acet kaç yaşında? Meltem Acetnereli, mesleği nedir? Meltem Acet hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MELTEM ACET KİMDİR?

1982 yılının Eylül ayında doğan 38 yaşındaki Meltem Acet Ankara doğumludur.

TED Ankara Koleji ardından, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur. Bölümü 5. olarak tamamlayan başarılı isim aynı üniversite bünyesinde İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır. Aynı okulda araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmüş, Amerika ve İngiltere'de finans alanında çalışmıştır.

Fox Tv bünyesinde, üst düzey yöneticilik yapmış, stratejik planlama direktörlüğü ve Reyting Analiz bölümlerini de yönetme gibi görevlerde bulunmuştur.

Günümüzde her ne kadar ekran önünde çalışmalarını sürdürsede ekran arkasında ciddi bir tecrübeye sahiptir. A Haber'de Z Raporu, Teve2'de Mola, Artı 1 TV'de Ekonomi Haber Müdürlüğü yapmıştır. Ayrıca, Paranın Nabzı ve Sıradışı adlı programları hazırlayıp sunmuş, TGRT Haber Ekonomi Müdürü olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir.

En son TGRT'den ayrılan Meltem Acet, Habertürk'e transfer olmuştur. Günümüzde Habertürk ekranlarında Hafta Sonu Ana Haber Bülteni'ni sunmaktadır. Ayrıca gündüz kuşağında saat başı Manşet programını sunmaktadır.

MELTEM ACET EVLİ Mİ?

2019 yılında 14 yıl evli kaldığı Onat Acet'ten ayrılmıştır. Bu evliliğinden de Ela adında bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Öte yandan boşandıktan sonra eşinin soyadını kullanmaya devam etmiştir.

Şu anda evli mi sorusunun cevabı ise hayırdır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Serdar Ortaç Jennifer Lopez Barış Murat Yağcı
Spor Gökhan Töre Caner Erkin Şenol Güneş Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meltem Acet kimdir? Meltem Acet kaç yaşında? Meltem Acet biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 15:03:35. #1.14#

title