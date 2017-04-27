Melo'ya Saldırılar Soyunma Odasında da Devam Etti

Felipe Melo'dan yine çok konuşulacak bir hareket geldi! Galatasarayımızın eski futbolcusu Felipe Melo, Palmeiras ile Penarol arasında oynanan Libertadores maçında yumruklarını konuşturdu. Uruguay temsilcisi ile deplasmanda karşılaşan Palmeiras'ın Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, maç sonunda Penarol futbolcuları ile yumruk yumruğa kavga etti. Maçın bitiş düdüğü ile ortalık karışırken Melo, tartıştığı Uruguaylı futbolcunun suratına yumruk attı. Melo, attığı yumruğun ardından koşarak uzaklaştı. Melo ile Penarol futbolcularının kavgasını güvenlik güçleri zor ayırırken, kavganın soyunma odasında da devam ettiği ileri sürüldü. Palmeiras'ın soyunma odasının kapısının kitlendiği ve Palmeiras güvenlik ekibinin kapıyı kırarak açmak zorunda kaldığı belirtilirken Uruguay'da oynanan maçta Brezilyalı ve Uruguaylı taraftarların da stat içinde ve dışında kavga ettikleri öğrenildi.