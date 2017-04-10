Melo'dan Türkiye Karşılaştırması
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Türk futbolunu İspanya ve İtalya futbolu ile kıyasladı.
Felipe Melo'dan Türkiye değerlendirmesi! Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Brezilya basınına Türk futbolu ile İspanya ve İtalya futbolunu kıyasladı.
Kariyerinde Galatasaray'ın dışında İtalya'da Fiorentina, Juventus ve Inter'de oynayan, İspanya'da da Mallorca, Racing ve Almeira takımlarında forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, üç ülke arasındaki futbol kıyaslaması yaptı.
"TÜRK FUTBOLU ÇOK KARIŞIK"
Melo, "İspanya futbolunda taktikten çok teknik görürsünüz. Türk futbolu ise çok karışık. İtalya'da da teknik futbolu var ancak İspanya'daki kadar değil. Ama taktiksel olarak oynamayı bilmiyorsanız, İtalya'da oynayamazsınız. Birçok yetenekli futbolcu İtalya'ya gidip, taktik futbolu oynayamadığı için başarısız oldu. Malesef Real Madrid ve Barcelona gibi büyük takımların özellikle evlerinde küçük takımları ezdiğini çok gördük. Ama artık futbolda aptal takım kalmadı." yorumunda bulundu.
"PRANDELLI'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"
Kariyerini Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ta sürdüren Felipe Melo, taktik olarak en fazla bilgiyi ise Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli'den aldığını söyledi. Melo, Fiorentina'da oynadığı dönem hakkında konuşurken "Fiorentina'da Prandelli'den çok şey öğrendim. Daha önce böyle oynamayı bilmiyordum. Prandelli sayesinde hem geri, hem ileri oynamayı öğrendim" sözlerini kullandı.
Kaynak: Sporx.com