Melmek Kursiyerlerine İlkyardım Kursu Verildi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi belediyesi olarak personelin ve toplumun eğitimine, bilgilendirilmesine ve bilinçlenmesine önem verdiklerini söyledi.



İlk yardım önemli



Personelin kendi branşında sürekli olarak hizmet içi eğitime tabi tutulduğunu ancak birçok kez genel konular da mahalle halkına da eğitim veriliğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Belediyemizde Meslek Edindirme Kurslarına katılanlara ilk yardım konusunda İl Sağlık Müdürlüğü elemanlarınca eğitim verildiğini kaydetti.



Toplu çalışma alanlarında, kurum ve kuruluşlarda



Özellikle toplu yaşanılan ve çalışılan alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarında ilk yardımın öneminin büyük olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç konu ile ilgili olarak şunları söyledi.



"Melikgazi Belediyesi halk ve çevre sağlığına büyük önem veriyoruz. Bu neden ile personelimize, kursiyerlerimize ve semt halkına iş koşullarında, evlerinde ve her hangi bir yerde karşılaşacakları olası sağlık müdahalesi için ilk yardım kursu verilmektedir. İşin uzmanlarınca verilen İlk Yardım Kursları ile belediyemizde meslek edindirme kurslarına katılanlar bu konuda bilgilendirildi, bilinçlendirildi ve hizmet sunmalarına imkan tanındı. Kurs süresinde teorik ve uygulamalı olarak ders olan kursiyerlerimiz soru-cevap şeklinde bilgilendiler. Belediyemiz her türlü eğitime önem vermekte olup, eğitimin adeta merkezi olduğu gibi eğitimcinin de dostudur"



İLK YARDIM EĞİTİM SEMİNERİNE iştirak eden MESLEK EDİNDİRME KURSİYERLERİ bu eğitim çalışması ile birçok pratik bilgi edindirdiklerini ve bu bilgilerini eş, dost ve komşuları ile paylaşacaklarını çünkü bu bilgilerin bir gün hayat kurtarabileceğini söylediler. - KAYSERİ