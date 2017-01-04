Melmek Kurs Kayıtları Başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme Kursu'na (MELMEK) kayıtların başladığını bildirdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017 yılı ilkbahar döneminde 14 ayrı sosyal tesiste 104 branşta ve 27 farklı alanda kurs verilecek.



Her yıl sonbahar ve ilkbahar dönemleri olmak üzere sanat ve meslek edindirme kursları açarak yüzlerce kişiyi meslek öğreterek Milli Eğitim Bakanlığı Kurs Bitirme Sertifikası verdiklerini hatırlatan Büyükkılıç, kursalara önem verdiklerini belirtti.



MELMEK kursiyerlerin kurs sonrası meslek ve iş sahibi olduklarını ifade eden Büyükkılıç, ev tekstili, makine nakış, diksiyon gibi bölümleri tamamlayan kursiyerlerin yatak, yorgan ve nevresim üretimi yapan firmalarda kalifiyeli elaman olarak iş bulduklarını kaydetti.



MELMEK kurslarının aynı zamanda sosyal bir çevre ve statü merkezi olduğuna vurgu yapan Büyükkılıç, şöyle devam etti:



"Melikgazi Sanat ve Meslek kurslarının 14 ayrı sosyal tesiste 104 branşta ve 27 farklı alanda kurs kayıtları başladı. Ücretsiz olarak verilen kurslarımız sonrası verilen sertifikalarda Milli Eğitim Bakanlığı onaylıdır. Yoğun ilgi gösterildiğinden kontenjanlar sınırlıdır. Kurslara katılan kursiyerler sadece hobi için değil aynı zamanda meslek sahibi olmak amacı ile kurslara katılmaktadır. Bu kurslar ile aynı zamanda yöresel ve bölgesel kültür ve sanat ilgili mesleklerde öğretilmektedir."