Melisa Uzunarslan Project

Sezen Aksu'dan Bülent Ortaçgil'e birçok önemli isime kemanıyla eşlik eden genç sanatçı, halen Teoman'ın vokalisti ve kemancısı olarak sahnelerde.



Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Devlet Konservatuvarı keman ve kompozisyon bölümleri mezunu olan Melisa Uzunarslan, 9 yıldır Borusan I·stanbul Filarmoni Orkestrası'nda yer almakta. Çok yönlü müziği ile adından sıkça bahsettiren sanatçı ilk single çalışmasından sonra Türkçe ve Yabancı Rock hitlerinin yanı sıra kendi bestelerininden de oluşan repertuvarı ile Hayal Kahvesi Sahnes'inde.



Vokal & Keman: Melisa Uzunarslan



Elektro Gitar: Metin Türkcan



Bas Gitar: Burak Kulaksızoğlu



Davul: Gencay Kıymaz