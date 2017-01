Sevilen sanatçı Melis Sökmen, geniş repertuvarı ile 6 Ocak'ta Eataly – Bar Terrazzo'da sahne alıyor.



Ankara doğumlu Melis Sökmen müziğe 10 yaşında beş yıl klasik gitar eğitimi alarak başladı. Profesyonel müzik hayatına 1986 yılında Grup Lokomotif'le başlayan Sökmen, aynı sene Kuşadası Altın Güvercin Yarışması'nda ikincilik ödülü, bir sene sonra Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye birinciliği aldı. 1990'da ilk albümü 'O Zaman'ı yayımlayan sanatçı, 1992'de 'Halis Melis', 1995 yılında da 'Öze Dönelim' adlı albümleri çıkardı.



Geçen 4 yılda da Hüseyin Karadayı'nın 4 albümünde yer alan (My Imagination, Miracles, You Dance From İstanbul, You Dance From Turkey) Melis Sokmen, yeni albüm çalışmasının dışında, sanat yaşamını birçok dilde seslendirdiği geniş müzik repertuvarı ile (caz, r&b, latin, soul, blues...) sürdürmektedir.