Melikgazi İlçesi Evet 'Te % 68.6 ile Türkiye'de Üçüncü

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 16 Nisan 2017 günü yapılan Anayasa değişikliği ile ilgili referandum da Melikgazi ilçesinin Türkiye'de evet oranın da üçüncü sırada olduğunu söyledi.



Evet oyu yüzdesinde 65 ilden daha fazla



Nüfusu 500 bini geçen 22 ilçe bulunduğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç "Melikgazi ilçesi 555 bin nüfusu ile Kayseri'nin yarısına hizmet vermektedir. Gündüz nüfusu daha da artmaktadır. Hafta sonu AVM'le ve kapalı çarşı ile tarihi ve gezi yerlerine gelenler ile bu sayı daha da artmaktadır. Ülkemizde nüfusu 500 bini geçen 22 ilçe bulunmaktadır. 16 Nisan 2017 günü yapılan Referandum da ise ilçe genelindeki % 68.6 EVET oyları ile Türkiye'de üçüncü ilçe olmuştur. Yani EVET 'de en büyük içlerde üçüncü sıra da yer almıştır" dedi.



Nüfusu 500 bini geçen 22 ilçe sıralamasında



Melikgazi ilçesinin % 68.6 EVET oy oranı ile Türkiye genelinde 65 ilden daha fazla EVET oyu bulunduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, 16 Nisan 2017 günü yapılan Referandum da Melikgazi'nin yine gündem de olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ