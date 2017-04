Melikgazi İlçe Müftüsü Musa Dolar, Başkan Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti

Melikgazi İlçe Müftülüğü Musa Dolar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek, camiler başta olmak üzere din hizmetlerine yapmış olduğu yatırım ve hizmetlerden dolmayı teşekkür etti.



İlçenin tüm camilerinde bakım ve temizlik,



kuran kursları ve hizmet binaları tahsisi



Melikgazi Belediyesince ilçe sınırları içerisinde yer alan tüm camilerin bakım, genel temizlik ve onarım çalışmasının yapıldığını ifade eden Melikgazi İlçe Müftülüsü Musa Dolar "Türkiye'de her alanda marka olmuş bir şehirde görev yapmak ve kadirşinas Kayserililere hizmet etmek benim için büyük bir onur ve gurur olmuştur. Kayseri'de görev yapan kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri çok şanslı çünkü halkı ve ilçesi ile bütünleşen, Kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışan destek olan belediyeleri var. Melikgazi Belediyesi de referans belediye olma özelliği ile bizlere her zaman sahip çıkmış ve destek olmuştur. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Başkanımıza ve ekibine çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" dedi.



Sonuçta kazanan şehrimiz ve vatandaşlarımız oluyor.



Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile her zaman diyalogu ve iş birliğini önemsediklerini, bunun da şehrimize bereket ve başarı olarak geri döndüğünü belirten Başkan Memduh Büyükkılıç "Bu hizmetin sonu olmaz. İlçe müftümüz Musa Dolar Bey her zaman samimi ve içten yaklaşımı ve davranışı ile çalışmalarımıza şevk katmaktadır. Her zaman iç içe olduk ve dini tesislerimizin çevre düzenlemeleri, bakım ve onarımı ile temizliği gibi birçok konuda işbirliği yapıyoruz. Sonuçta kazanan şehrimiz ve vatandaşlarımız oluyor. Şehrimiz için hayırlı hizmetlere vesile olmalarından dolayı kamu kurum ve kuruluşların yöneticilerini kutluyorum ve teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ