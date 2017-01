Melikgazi'de Toplu İş Görüşmelerine Başlandı

Melikgazi Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 2017-2019 dönemi toplu iş sözleşme görüşmelerine başlanıldı.



Melikgazi Belediyesinde 4857 sayılı yasaya tabi çalışan toplam 163 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşme görüşmelerin ilkinin Melikgazi Belediyesi Başkan yardımcısı Serdar Öztürk'ün makamında toplanıldı.



Örnek ve referans belediye hizmetlerini özverili, gayretli ve mesai mefhumu gözetmeden her kesimdeki çalışanın hakkı ve emeğinin bulunduğunu belirten Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk, Hizmet-İş Sendikası ile her zaman uyumlu çalıştıklarını ve çalışanların her zaman alın terleri kurumadan maaş ve ikramiyelerinin tam ve zamanında verildiğini söyledi.



Hizmet İş Sendikasının 21 yıldır sözleşme yaptığını hatırlatan Kayseri Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, her toplu iş sözleşme görüşmelerine tatlı ikramında bulunarak başladıklarını ve sonuçta da davul zurna ile sözleşme imza töreni düzenlediklerini söyledi.



Bu geleneği bozmak istemediklerini belirten Sendika Şube Başkanı Serhat Çelik, 21 yıldır sürdürülen çalışmanın sonucunda hem işveren hem de emeğini veren işçilerin memnun olduklarını kaydetti. - KAYSERİ