Melikgazi'de, Osmanlıca ve Bilgisayar Kursları Başlıyor

MELİKGAZİ Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye olarak 104 ayrı branşta Meslek ve Sanat Edindirme ve Eğitime Yardım Kursu açtıklarını ancak, en büyük ilgiyi Osmanlıca Türkçesi ile bilgisayar kurslarının gördüğünü söyledi.



Osmanlıca Türkçesi'ni okuma ve yazma ile bilgisayar kursunun haftada 2 gün olmak üzere toplam 150 ders saati olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, "Her iki kurs da her dönem büyük ilgi görüyor. Osmanlıca Türkçesi Okuma ve Yazma Kursları için belediyemiz adeta merkez oldu. Elinde dedesinden, ninesinden kitap, evrak ve belge olanlar, artık bunları okuyup değerlendirmek istiyor. Bir bakıma nesil geçmişini merak ediyor. Geçmişini tanımak istiyor. Özellikle akademik çalışma yapan tarih bölümü öğrenciler derslerimize büyük ilgi gösteriyor. Bilgisayar kurslarımız ile bireyler artık işin bilimini öğrenmek istiyor. Çünkü her geçen gün bilgisayarın yeni işlem ve program sayısı artıyor" dedi.



Geçen yıl Osmanlıca Türkçesi Okuma ve Yazma dersi alanların bu yıl ikinci kademede ders göreceğini ifade eden Büyükkılıç, ders saatleri ve haftalık ders programın kayıtların tamamlanmasından sonra belli olacağını kaydetti. Büyükkılıç, derslerin Necip Fazıl Kısakürek Sosyal ve Spor Tesisleri'nde verileceğini bildirdi. - Kayseri