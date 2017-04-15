Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesi'nde çalışmaları devam eden Kentsel Dönüşüm Projesinin bütünlük, disiplin ve örnek teşkil etmesi amacıyla yönetmelik hazırlandığını bildirdi.



Başkan Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kazımkarabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin geçen Ekim ayında bakanlar kuruluyla onaylandığını hatırlattı.



Melikgazi Belediyesi'nin, çalışmaları ve yatırımları ile referans belediye olduğunu ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:



"Birçok belediye, çalışmalarımızın projesini istemektedir. Kayseri belediyeciliği artık ülkemiz için bir ders konusu olmuştur. Bunda en büyük pay kurum ve kuruluşlar ile birliktelik ve paylaşımcı çalışmalardır. Çalışmalarda bütünlük ve disiplin sağlandığında başarı arkasından geliyor. Kazımkarabekir Mahallesindeki kentsel dönüşüm çalışmasında bütünlük sağlamak, diğer çalışmalara örnek ve temel teşkil etmesi ile elde yazılı bir uygulama belgesi olabilmesi için yönetmelik hazırlamaya karar verdik. Böylece sorulan her soruya yönetmelik maddelerinde cevapları bulunacaktır."