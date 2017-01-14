Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesi'nde başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin uygulanabilirliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.



Başkan Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Temmuz 2015'te başlatılan çalışmanın, Bakanlar Kurulundan karar alınarak Resmi Gazete'de yayımlanmasının bir başarı olduğunu ifade etti.



Bakanlar Kurulunca "Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi" hakkındaki kanununun 2. maddesine göre Kazımkarabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm için karar alındığını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:



"Belediye olarak Kazımkarabekir Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başlattık. Ancak mülk sahiplerine ödenecek kira, daire karşılığı takas gibi konularda Bakanlar Kurulu Kararı gerekiyordu. Bu karar, 27 Aralık 2016'da alınmış olup 13 Ocak 2017 itibarıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kayseri başta olmak üzere Kazımkarabekir Mahallesi sakinlerine hayırlı olsun. Sıra kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yapılmasındadır. Bu konuyu da önümüzdeki hafta halledeceğiz."