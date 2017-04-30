Melikgazi'de İbadet Yeri İçin Arsa Tahsisi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçede 2 bin 400 metrekarelik alanı ibadet yeri olarak tahsis ettiklerini bildirdi.



Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye yapılan yatırımların ve vatandaşlara hizmet etmenin önemli olduğunu belirtti.



Eğitim, sağlık, ibadet, güvenlik ve sporla ilgili diğer kamu yatırımlarına da yardımcı olmak için, alan ve arsa tahsisi yapılmasının gerektiğini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:



"Birçok kez kamu kurum ve kuruluşlar, özel sektör, dernek, oda ve mesleki oda ile kurumlar vasıtası ile hizmet sunuyoruz. Zaten Kayseri belediyeciğinin temelinde istişare, iş bölümü, paylaşım ve koordinasyon vardır. Son örneğini ilçe müftülüğümüzün talebi olan ve bölge halkının ihtiyacı olan 2 bin 400 metrekarelik alanı müftülüğümüze tahsis ettik. İbadet yeri olarak tahsis edilen alan ile kazanan Melikgazi ve Bahçelievler halkı olacaktır."