Melikgazi'de Çevreyi Kirletenlere Para Cezası

Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, görüntü kirliliği oluşturan ve çevreyi kirleten kurum ve kişilere para cezası uyguladı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl Aralık ayında, çevreyi kirleten 79 kişiye 20 bin 253 lira para cezası kesildi.



Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kabahatler Kanununa göre 79 idari ve yaptırım karar tutanağı tanzim edilerek halk ve çevre sağlığına verilen büyük önemi bir kez daha gösterdiklerini belirtti.



Çevreyi kirletmeyi alışkanlık haline getirenlere para cezası uyguladıklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:



"Aralık ayı içerisinde mal ve hizmetleri satmak için çevreyi rahatsız edenler ile izinsiz cadde ve sokakları işgal edenler uyarılmaktadır. Ancak kamu alanlarını çöplük sanarak kirletenleri ilk etapta uyarıyor, tekrarında yazılı bildirimde bulunuyoruz. Ama uyarılara rağmen çevreyi kirletmeyi alışkanlık haline getirenlere de kamu adına ve kamu yararına olmak üzere para cezası uyguluyoruz. Bu konuda Melikgazililerin de çevreyi kirletenler konusunda duyarlı olmasını bekliyoruz."



Gürültülü çalışarak çevreyi rahatsız eden ve parklara zarar veren 5 kişiye 1608 sayılı kanuna istinaden ceza uyguladıklarını kaydeden Büyükkılıç, vatandaşları çevre ve halk sağlığı konusunda duyarlı olmaya davet ederek, 252 13 33 numaralı telefona ihbar edebileceklerini aktardı.