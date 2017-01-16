Melikgazi Belediyespor'da Milli Sevinç

Melikgazi Belediyesor, oyuncuları Burak Şen'in de kadrosunda bulunduğu Türkiye 22 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olmasının sevincini yaşandı.



Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, oyuncuları Burak Şen'in nezdinde Avrupa şampiyonu olan Tekerlekli Sandalye Milli Takımını kutladığını belirtti.



Takım olarak elde edilen başarıda, oyuncularının bulunmasının kendileri için gurur vesilesi olduğunu ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:



"Burak Şen kardeşimiz, Avrupa Şampiyonası'nda bizim yüz akımız olmuş ve şampiyon olan takımda yer alarak, ay yıldızlı Türk bayrağını dalgalandırarak ülkemize şampiyonluk yaşatmıştır. Bu başarı tesadüfi bir başarı değil, uzun yıllara dayanan planlı bir çalışmanın sonucunda elde edilen büyük bir zaferdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah takımımız, bu azim ve kararlılıkla önümüzdeki Dünya Şampiyonası'nda da şampiyonluk ipini göğüsleyecektir."