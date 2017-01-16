Melikgazi Belediyespor'da Milli Sevinç

Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı oyuncusu Burak Şen'in de kadrosunda bulunduğu Türkiye 22 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı Avrupa Şampiyonu oldu.



22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 53-38 yenerek, altın madalya kazanan milli takımın formasını giyen Melikgazi Belediyesporlu Burak Şen hem kulübe hem de şehrimize büyük sevinç yaşattı,



Burak Şen'in nezdinde Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımı kutlayan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyespor takımlarının elde ettiği başarılar elbette göğsümüzü kabartıyor. Takım olarak elde edilen başarıların yanı sıra bireysel olarak kazanılan başarılarda bizleri ziyadesi ile memnun ediyor. Hele ki bu başarı engelliler takımımızın bir oyuncusu tarafından elde ediliyor olması bizlere ayrı bir gurur ve mutluluk yaşatmıştır. Burak Şen kardeşimiz Avrupa Şampiyonası'nda bizim yüz akımız olmuş ve şampiyon olan takımda yer alarak, Ay Yıldızlı Türk Bayrağını dalgalandırarak ülkemize şampiyonluk yaşatmıştır. Bu başarı tesadüfi bir başarı değil, uzun yıllara dayanan planlı bir çalışmanın sonucunda elde edilen büyük bir zaferdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah takımımız bu azim ve kararlılıkla önümüzdeki Dünya Şampiyonası'nda da şampiyonluk ipini göğüsleyecektir." dedi.



VOLEYBOL'DA GALİBİYET SEVİNCİ



Erkekler Voleybol 1. Ligi B grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor deplasmanda karşılaştığı rakibi 68 Aksaray Belediyespor'u zorda olsa 3-2 yenmesini başardı ve uzun bir aradan sonra ilk galibiyetini aldı. Alınan bu galibiyet yönetim, teknik heyet ve sporcularda büyük sevinç yarattı.



Bu sezon çok genç bir kadro ile mücadele eden Melikgazi Belediyespor uzun bir aradan sonra galip geldi. Hafta sonu Aksaray'da oynanan karşılaşmada ligin son sırasında bulunan rakibi karşısında zaman zaman zorlansa da 3-2 galip gelmeyi bilen temsilcimiz hem 2 puan aldı hem de büyük moral buldu.



Ligde her maçı final olarak gördüklerini belirten Antrenör Fuat Kalay "Biz her maçımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Takımımız çok genç ve tecrübesiz. Ancak inanıyorum ki, çok kısa sürede toparlanacağız. Aldığımız bu galibiyet bizim kendimize olan güvenimizi yeniden sağladı. Rakibimiz son sırada olmasına rağmen çok iyi mücadele etti. Onları da tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki haftalarda daha iyi bir Melikgazi izleteceğiz." ifadelerinde bulundu.



Melikgazi Belediyespor 21 Ocak Cumartesi günü Kayseri'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından Palandöken Belediyespor takımını konuk edecek.



BASKETBOL TAKIMI LİDERE BOYUN EĞDİ.



Erkekler Basketbol 2. Liginde mücadele eden Melikgazi Belediyespor namağlup lider Antalyaspor'un konuğu oldu. Güçlü rakibi karşısında son saniyeye kadar elinden gelen mücadeleyi gösteren temsilcimiz salondan 92-50 mağlup ayıldı. Melikgazi Belediyespor ligin 12. Haftasında 21 Ocak Cumartesi günü deplasmanda zirve mücadelesi veren Boluspor takımının konuğu olacak. - KAYSERİ